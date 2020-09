ITV. “L’engagement dans le transport vert est au coeur de notre vision”

Quel est l’ADN de votre entreprise?

C'est ma famille qui gère le siège social de l'entreprise en Suisse. La société a été crée en 1929 et ma famille l’a rachetée il y a 20 ans. Aujourd’hui nous avons une dizaine de succursales réparties dans 3 pays. J’ai grandi à travers la mentalité familiale, très impliquée dans le respect de l’environnement. En Suisse, par la présence de nombreux sièges sociaux importants, le développement durable est la priorité du gouvernement. Aussi notre idéologie “green” correspond parfaitement à la volonté de la principauté monégasque, de même investie dans cette progression verte. Donc en tant qu’entreprise de transport, nous avons toujours attribué une importance capitale à la gestion de la qualité environnementale. Aujourd'hui on peut lier transport et écologie, nous sommes depuis le départ déterminés à appliquer ce crédo.

Pourquoi s’être implanté sur Monaco?

Nous sommes la première entreprise suisse-italienne de transport qui a obtenu le certificat ISO14000A. Nous avons à coeur depuis des années d’appliquer et de faire respecter au sein de notre entreprise, toutes les règles nécessaires à un fonctionnement vert. Désireux d’implanter notre activité dans le sud-est français pour répondre au besoin prégnant du bassin azuréen, nous avons pensé que la principauté de Monaco, avec qui l’on partage étroitement cette conception éco-responsable, était le meilleur endroit pour rayonner sur la Riviera. Monaco possède une idéologie verte très similaire à celle de la Suisse, nous sommes donc sur la même longueur d’ondes.

C’est quoi une entreprise de transport verte aujourd’hui?

La priorité pour Franzosini est en permanence d’être en accord avec l’environnement, d’accomplir chaque mission dans le plus grand respect de l’écologie. Le premier pas, c’est de faire fonctionner des véhicules propres. Nous avons par exemple acquis une flotte de camions électriques pour les plus courts transports. Pour les transports longs, nous avons mis en place un système de transport ferroviaire écologique, avec la société Ralpin. Sur nos parcs logistiques également, nous avons passé des accords pour payer plus de charges, concernant notre consommation d’eau. Et puis, en amont des outils et de l’infrastructure, nos 100 employés respectent à la lettre les normes éco-environnementales, cela fait partie intégrante de leurs missions. La poubelle par exemple: chaque employé a deux ou trois poubelles à disposition pour effectuer le tri. Nous avons également intégré des cours en interne: des formations des plus généralistes aux plus spécifiques sur le développement durable, pour nos chauffeurs par exemple, pour l’apprentissage de l’éco-conduite. Il était crucial pour nous que tout le monde intègre les règles fondamentales de respect de l’environnement.