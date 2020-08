ITV. Le Big Tour, la grande tournée française estivale pour valoriser le savoir- faire de nos entrepreneurs

Concrètement, comment va se dérouler l'événement?

40 grandes entreprises seront présentes, entourées de toute la presse quotidienne, hebdomadaire et des radios. Nous aurons une émission sur les réseaux sociaux comme «Vive ta Ville», nous mettrons en lumière tous les secteurs d’activité, tous les corps de métier… Nous proposerons des animations de réalité virtuelle, des quizzs et autres interactions avec les

visiteurs… Au total 3000m2 recevrons à chaque fois 12 espaces dédiés à l’industrie, à l’innovation, au climat, à l’emploi. La tournée sera à la fois physique et digitale, mais il faudra se déplacer car de nombreuses stars seront présentes! À Nice par exemple, l’équipe de basket antiboise des Sharks, le capitaine de l’équipe de France de Rugby, l’équipe de Handball

féminine de Toulon… Puis le soir nous organisons un concert en partenariat avec Live Nation: la chanteuse Gaumar, le chanteur international de reggae Patrice, le chanteur Barry Moore et d'autres invités surprises des Indés Radio. Fauve Hautot et les danseurs de "Danse avec les stars" (Christophe Licata, Katrina Patchett et Jordan Mouillerac) seront également présents pour un show de danse.

Allons-nous prochainement assister à une effervescence, un genre nouveau d’entrepreneuriat?

Le marché est en pleine croissance. Les entrepreneurs sont de plus en plus nombreux, et la demande sur le plan économique grandissante. Évidemment nous allons connaître de plus en plus d’agilité, de transversalité et d’internationalisation de nos entreprises. L’effervescence est déjà là, mais je pense qu’elle va se renforcer avec l’envie socio-économique de responsabilisation et de création. La France est un exemple d’énergie créative qui inspire bien

des profils, nous en sommes la preuve chez Bpifrance par les projets que nous défendons. L’avenir de l’entrepreneuriat français promet ainsi de grandes et belles aventures!