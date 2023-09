Influence Factory: comment passer de la viralité à la pérennité sur les réseaux sociaux?

NM.Influence a prolongé l’été, jeudi soir, sur le sable fin de la Playa Chica de Mandelieu. L’agence de micro et nano influenceurs du Groupe Nice-Matin a réuni ses talents et ses partenaires pour une rentrée inspirante et impactante! Au menu de cette soirée: la deuxième masterclass sur le marketing d’influence, "Influence Factory". Baptisée "De la viralité à la pérennité : Comment les marques ont réussi à décoller grâce aux médias sociaux", cette masterclass a donné la parole à cinq entrepreneurs du territoire qui ont propulsé leur marque vers de nouveaux horizons grâce à la puissance des médias sociaux. Un débat animé par l’incontournable Sébastien Serrano, également talent de l’agence.

"Nous, on est une boîte de daronnes, plaisante Elisabeth Cervetti, co-fondatrice d' Emilie and the Cool Kids (ex-Emilie's Cookie). A notre époque, on avait un MySpace et un groupe privé sur Facebook. On savait déjà qu'on voulait montrer qui on est vraiment, sans bullshit. Et on continue cette communication différentielle aujourd'hui. Sur les dix ouvertures prévues cette année, toutes viennent de campagnes digitales. Instagram, c'est notre carte de visite et notre outil préféré. TikTok sert de façon très localisé pour des call-to-action. Et nous utilisons Facebook pour cibler des prospects."

Pour Estelle Allard, fille du créateur d'art Fred Allard, le parcours est encore différent. "Fred a débuté il y a quatorze ans sans réseaux sociaux. Et puis son équipe s'est étoffé de jeunes profils dont moi (rires). On a commencé à réaliser des films des backstages, des collab... On a une volonté d'éducation à l'art contemporain sur nos réseaux sociaux, c'est un vecteur fun. Instagram est notre vitrine esthétique, TikTok est ludique avec des backstages et on réfléchit à utiliser YouTube et du format podcast."

Pour Mikhael Torjdmann et Clément Martinelli de Limited Resell qui ont démarré leur activité de revente de sneakers sur Instagram quand ils étaient au lycée, la plateforme reste leur premier canal de communication. "Mais on utilise maintenant TikTok pour développer notre image de marque, montrer les coulisses, qui on est vraiment derrière les marques qu'on revend."

La masterclass "De la viralité à la pérennité : Comment les marques ont réussi à décoller grâce aux médias sociaux" a donné la parole à 5 entrepreneurs du territoire. Armelle Weiss.

Réseaux sociaux, canaux traditionnels, collab' : quelle stratégie?

Et les canaux de communication traditionnels, y ont-ils pensé? "Il y a une barrière du budget qui est bien plus élevé, avouent Mikhael Torjdmann et Clément Martinelli, tout comme Estelle Allard. Et le digital permet un tracking." "On a fait du sponsoring à la radio avec des jeux-concours, explique Elisabeth Cervetti. Et on réfléchit à faire du replay. L'affichage, comme la télé, ce sont des médias très visibles où tu rentres dans le quotidien des gens mais tu n'as pas de ROI (retour sur investissement) immédiat. En revanche, cela contribue à ton image de marque."

Antonio Guide, qui est coach sur Instagram Elevation Academy, a une problématique encore différente puisqu'il est prestataire d'un service et non d'un produit. "Faire du sponsoring de post n'a pas de sens. Je dois devenir un membre du tissu social de ma cible pour qu'elle devienne un patient. C'est le prix de l'authenticité et de la vulnérabilité."

Quant aux collab, "on estime que les influenceurs mangent assez! plaisante Elisabeth Cervetti. On réalise surtout des collab avec des associations, comme par exemple la Purple Lemonade pour NousToutes engagé contre les violences sexistes et sexuelles ou le Rainbow Cheesecake pour Le Refuge qui accompagne les jeunes LGBT+. Et lors d'ouvertures de franchises, on fait plutôt appel à des micro-influenceurs qui connaissent leurs territoires."

Plus d'une centaine d'influenceurs ont participé à cette masterclass à la Playa Chica de Mandelieu. Armelle Weiss.

Des ambassadeurs locaux, authentiques et talentueux

NM.Influence, c’est plus de cent créateurs de contenu local pour une audience globale de 1,8 million de personnes. Des talents âgés de 18 à 76 ans, venant de toute la région Sud et des ambassadeurs qui connaissent les richesses de notre territoire mieux que personne… Parce qu'ils sont sincères avec leurs communautés, parce qu'ils sont représentatifs de tous les publics du Sud, parce qu'ils s'impliquent dans la création de leurs contenus, ils sont des atouts inestimables pour les marques qu’ils représentent.

"Plus que pour leur nombre d’abonnés, les marques collaborent avec nos créateurs pour leur capacité à transmettre leur message à travers un contenu authentique, différenciant et pensé pour une audience unique", confirme Mathilde Aylies, responsable de l'agence NM.Influence et du développement des revenus digitaux. Un leitmotiv indispensable pour continuer à connecter les marques et les influenceurs de la Côte d'Azur et du Var.

Floflo et Roro (@flororotv) en compagnie de Mr Zingaro alias Jack Sparrow. Armelle Weiss.

L’époque où l’on percevait l’influenceur comme un simple panneau publicitaire qui brandissait son code promo est bel et bien révolue. Désormais, le créateur de contenu est perçu par les marques comme un partenaire stratégique, d’où la nécessité pour les annonceurs de penser sérieusement à la cocréation. "Les créateurs de contenu sont impliqués dès le début du processus pour qu’ils puissent apporter leur valeur ajoutée et adapter leur discours à la marque", explique Mathilde Aylies. Tout en laissant le créateur de contenu s’exprimer sur ce qu’il a en tête. C’est ce travail main dans la main qui permet aujourd’hui la réalisation de nombreuses campagnes à succès au sein de NM.Influence.

Armelle Weiss.

La soirée s’est poursuivie avec de nombreuses animations, dont une chasse au trésor organisée avec le Casino Partouche, partenaire de l'événement. Merci à tous nos partenaires présents : l’Office de tourisme de Mandelieu, Playa Chica, Casino Palais de la Méditerranée, Casino 3.14, Casino Juan les Pins, Yena Monaco, Maxi Bazar, Mr Zingaro et Isabelle Bicini, la voyante de la soirée.

Découvrir l'agence NM.Influence et son compte Instagram.