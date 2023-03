Inflation, énergies, croissance...: devant les membres du Monaco Economic Board, un expert mondial livre ses prévisions

"On a échappé au pire mais le meilleur n’est pas pour tout de suite!" C’est par ce constat mitigé, mais pas catastrophiste non plus, que l’économiste Jean-Christophe Caffet a débuté son exposé devant plus de 80 chefs d’entreprises et officiels réunis cette semaine au Novotel Monte-Carlo par le Monaco Economic Board.

Le chef de Coface (Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur) a livré une analyse passionnante de la situation actuelle et ses prévisions pour les mois à venir.

Crise énergétique

Ancien de TotalEnergies, Jean-Christophe Caffet s’est attardé sur la crise énergétique. Si les prix sont revenus à des niveaux d’avant-guerre, grâce notamment à un hiver particulièrement doux et à une moindre consommation, le rebond économique de la Chine après sa politique désastreuse face au covid et l’incertitude de l’approvisionnement en gaz pourraient changer la donne.

L’investissement est aussi très insuffisant de la part des acteurs du secteur, quels que soient les choix réalisés sur le futur mix énergétique.

Agriculture et industrie

Pour l’agriculture et l’industrie, les tendances des prix sont reparties à la baisse mais en gardant des niveaux élevés; en revanche les chaînes d’approvisionnement ont retrouvé leur niveau d’avant-guerre.

L’inflation

L’inflation a connu une légère baisse mais reste très préoccupante alors que les prévisions de croissance de PIB sont globalement faibles, ce qui pourrait entraîner une situation de stagflation.

Les actions des banques centrales pour contenir l’inflation par une politique de resserrement depuis un an devraient commencer à se faire sentir avec une baisse de la consommation et des investissements.

Les faillites, quant à elles, s’accélèrent avec la transformation du "quoi qu’il en coûte pour soutenir l’économie" à "quoi qu’il en coûte pour juguler l’inflation".