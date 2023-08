Ce que révèlent les chiffres des industries manufacturières à Monaco

C’est le grand secteur d’activité le moins représenté en Principauté (1,6% du total). Et l’un de ceux qui est le moins en forme. L’Institut monégasque de la statistique et des études économiques (Imsee) a récemment publié son rapport sur les industries manufacturières à Monaco. Focus sur un secteur qui peine à se maintenir.

Le chiffre d’affaires poursuit sa remontée

C’est une statistique plutôt encourageante bien que globalement décevante. Le chiffre d’affaires des industries manufacturières a augmenté de 12,2% en un an. Soit dans la même trajectoire que l’an passé après avoir connu une lourde baisse, en 2020, due à la crise sanitaire. Mieux, il a même dépassé le montant de 2019, qui était de 807,9 millions d’euros, soit une hausse de 13,1%. Parmi les secteurs qui ont connu une plus grande croissance en 2022: la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (+16,2%) et l’industrie chimique (+14,3%).

Cependant, ces chiffres sont à mettre en perspective sur la dernière décennie. En dix ans, le chiffre d’affaires a baissé de 19,2%.

Moins d’employeurs, le nombre de salariés se maintient

Autres données qui se confrontent: celles du nombre de salariés et d’employeurs. Le premier est en légère hausse (+0.8%) tandis que le deuxième, le plus bas enregistré en dix ans, est en déclin (-6%).

Une fois encore, ces statistiques sont à mettre en perspective. Sur les dix dernières années, les chiffres sont en chute pour l’un comme pour l’autre: -2,7% pour les employeurs, -19,1% pour les salariés.

Un secteur principalement masculin

Comme pour le secteur de l’intérim, ce sont les hommes qui sont les plus représentés. En 2022, on en comptait 1.678 pour 923 femmes. Soit une proportion de 64,5% d’hommes. C’est le grand secteur d’activité (GSA) le plus masculin (61,1% en moyenne).

Du côté de l’âge des salariés, la moyenne est de 44,4 ans. Plus élevé que l’ensemble de la population (42,4 ans). à noter qu’un tiers des employés a entre 45 et 54 ans et plus de la moitié (54%) a plus de 45 ans.