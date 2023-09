Inde, USA, Europe: un expert livre ses analyses économiques aux adhérents du Monaco Economic Board

Devant 120 décideurs, ce mardi, l’expert a livré son analyse macro-économique à l’instant T. Celui d’un monde sous la menace de la montée des extrémismes, des inégalités, des catastrophes naturelles, etc.

Les États-Unis vont bien... en attendant les élections

Productivité en hausse, inflation maîtrisée et croissance de PIB estimée à 2,2% en 2023 (1,1% en 2024), les indicateurs sont au vert aux USA. Mais l’imprévisibilité des élections à venir est une source de craintes.

L’Europe en difficulté mais Monaco entre les gouttes

Moins optimiste quant à l’Europe, l’économiste estime que le continent est plus handicapé par les crises qui secouent le monde, à commencer par l’Ukraine qui l’impacte plus directement avec une inflation qui devrait se réduire plus doucement. La mise en cause du modèle économique allemand, tout en rigueur budgétaire, a été une nouvelle fois la cible de Jean-Pierre Petit. Mais l’Europe "s’adapte et résiste", notamment grâce à l’Italie et la France. "Une bonne nouvelle pour Monaco", selon l’expert.

L’Inde coiffe la Chine

La Chine n’est plus la locomotive mondiale qu’elle a pu être avec une croissance prévue de 5,5% en 2023 (4,2% en 2024), plombée notamment par des excès de capacités et un secteur immobilier en difficulté. Jean-Pierre Petit parie en revanche sur une poursuite de la montée en puissance de l’Inde.

IA vs Tech

Le spécialiste du conseil en investissement s’est enfin dit méfiant face à l’optimisme ambiant des perspectives de rendement du marché des actions, "même si l’orientation devrait rester favorable".

Quant à l’Intelligence Artificielle (IA), très en vogue, "elle n’ajoute rien en termes de diversification par rapport à la tech en général".