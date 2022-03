Immobilier, tourisme, commerces... Ces chiffres qui prouvent que 2021 est l’année de la reprise économique à Monaco

Il y a 2 ans presque jour pour jour, la Principauté et ses entreprises entraient en confinement. Un arrêt brutal mais indispensable pour protéger la population de la crise sanitaire et qui a pesé lourdement sur l’économie du pays et fait chuter la plupart des indicateurs.

Toutefois, 2021 montre des signes incontestables de reprise. Et les chiffres du bulletin trimestriel de l’IMSEE (Institut monégasque de la statistique et des études économiques, ndlr)pour le 4e trimestre 2021, "l’attestent à plus d’un titre", assure Jean Castellini, conseiller de gouvernement-ministre des Finances et de l’Économie.

16 milliards d’euros de chiffre d’affaires

"Pour la première fois, le chiffre d’affaires de la Principauté, hors les activités financières et assurances, dépasse les 16 milliards d’euros et les créations d’établissements continuent d’être en hausse."

En effet, le chiffre d’affaires du pays est en hausse de 1,9 milliard d’euros par rapport à 2020 et de 1 milliard par rapport à 2019. "Hormis l’immobilier, tous les secteurs sont en progression par rapport à 2020, expliquent le directeur de l’IMSEE, Alexandre Bubbio. Le plus gros de la hausse, s’explique par les résultats du commerce de gros et de détail avec respectivement, +20,9% et +25,4%. Sur le commerce de détail, c’est en particulier l’automobile, l’habillement, les bijouteries qui ont fait la différence. Des commerces qui étaient fermés en 2020. C’est ce qui explique aussi cet écart."

Une reprise encore à consolider

Néanmoins, ces résultats très positifs sont à nuancer par rapport à 2019. Les résultats de quelques grands secteurs clés de l’économie monégasques sont à consolider. C’est le cas de l’hôtellerie-restauration ou de l’immobilier. Si les indicateurs sont orientés à la hausse par rapport à 2020, ils restent en deçà de leurs niveaux d’avant la pandémie.

Et Jean Castellini de conclure: "Cette reprise doit être consolidée dans un environnement qui réserve encore une forte part d’incertitudes. Liées d’une part à la circulation du virus mais aussi du conflit en Ukraine."