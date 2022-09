Immobilier dans les Alpes-Maritimes: pourquoi ça coince?

"La production de logements est insuffisante et ce, depuis dix ans. Avec le contexte que l’on sait [inflation, hausse des coûts de l’énergie, des taux d’intérêt, baisse du pouvoir d’achat...], il y a de quoi s’interroger sur l’avenir." Cyril Messika, président de l’OIH Côte d’Azur donne le ton. De loin, avec +15% opérés sur les transactions dans l’existant et +13% d’offres nouvelles dans le neuf, on pourrait croire que tout va bien. Pourtant, nombre de permis de construire sont en suspens (les recours des riverains et autres associations pleuvent), le stock de logements neufs est de 3.454 (contre 5.000 pour un marché dit "sain") avec un taux d’écoulement inférieur à 6 mois, contre 12-18 mois en période "habituelle".

Sans compter les prix qui grimpent: 36% des ventes dans l’existant dépassent les 5.000 euros le m² (seulement 25% l’année dernière), un pourcentage qui atteint 82% dans le neuf. Avec des prix de vente en moyenne autour de 6.341 euros le m², en augmentation de +11%.

Les élus dans la danse

Unis autour du président de la CCI NCA, Jean-Pierre Savarino, les fédérations des promoteurs, du BTP, de l’immobilier, GRDF et EDF veulent rester positifs. "Un courrier a été envoyé aux élus pour les sensibiliser au travail fourni par les acteurs locaux, dans le droit fil du Manifeste de la filière Immobilier Côte d’Azur lancé l’année dernière [10 enjeux et 50 propositions pour un territoire intelligent et durable, ndlr]." On parle de bâtiments plus propres, de verticalité, d’aménagements réfléchis pour attirer les actifs et inciter les jeunes à rester sur le territoire... Jean-Pierre Savarino d’agiter le drapeau "anticipation collective" pour éviter d’agir après la bataille.