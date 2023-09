Immobilier: dans le Var, un vrai ralentissement mais pas encore de baisse de prix

"Les vendeurs doivent s’attendre à baisser leurs prix de 10 à 15% et en tant que professionnels nous allons les pousser à le faire pour éviter que le marché ne s’enraye". L’analyse du président de la Fnaim du Var, David Garavagno, est sans appel. Le marché local subit un vrai ralentissement depuis quelques semaines. Et même un trimestre entier si l’on en croit Jean-Vincent Verignon, le président de la Chambre des notaires, pour qui le nombre de transactions est particulièrement en retrait depuis trois mois, ainsi que les prix, depuis peu.

"Pour l’instant les statistiques dont nous disposons sont encore à cheval entre 2022 et 2023 mais d’ici la fin de l’année nous aurons une vision claire de la chute des prix", ajoute le représentant des notaires qui dispose cependant de données assez claires concernant la chute du nombre de transactions.



Au 30 juin sur 12 mois glissants, la Chambre des notaires du Var recense ainsi concernant les appartements anciens 16.900 ventes ( -13% sur un an), 2500 pour les appartements neufs (-34%), 11.300 dans les maisons anciennes (-19%) et 1500 terrains à bâtir cédés (-24%). Tous types de biens confondus, les volumes de ventes sont en baisse de -18% sur un an.



Conséquence: les études ne recrutent plus, étant donné la décrue d’activité. En instantané, la base de données de l’entreprise hyéroise La Boîte immo, qui propose ses services à quelque 8.000 agents immobiliers indépendants en France, corrobore ces analyses.

Un délai de vente multiplié par quatre

À partir des éléments recueillis auprès de 437 agences adhérentes dans le Var, il apparaît que 772 transactions ont été réalisées cet été dans le département, contre près d’un millier en avril/mai/juin. Surtout, le délai moyen de ventes est passé de 26 à 81 jours depuis le début de l’année. Mais les prix, pour l’instant, n’ont pas encore accusé de baisse, prenant même 100 euros au m² entre janvier et juillet/août (5.493 euros).

Normal, répondent les professionnels, car il y a toujours un temps d’ajustement, entre le ralentissement du marché et l’acceptation, par les vendeurs, de l’idée de baisser leur tarif. À cela s’ajoute, en particulier dans les villes touristiques, la présence d’investisseurs souhaitant acheter des appartements pour les louer de manière saisonnière en meublés, toujours présents, et prêts à mettre le prix compte tenu du rapport attendu.



"Nous avons aussi une clientèle qui paie au content, et passe devant les primo-accédants contraints de faire un prêt, dont le pouvoir d’achat baisse avec la hausse des taux; ils perdent 30 à 40.000 euros pour un bien vendu 200.000 euros" ajoute David Garavagno.