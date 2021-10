Il veut sublimer Vintimille... Qui est ce résident monégasque qui investit 240 millions d'euros en Ligurie?

Tout a commencé par un coup de cœur. "J’étais résident monégasque depuis dix ans. Je fais plutôt des affaires dans le Nord de l’Europe. En 2018 une amie me dit que Monaco va construire un nouveau port à Vintimille. J’ai moi-même un bateau en Principauté et j’ai donc voulu en savoir un peu plus sur ce projet. J’étais intéressé à titre personnel."

Robert Thielen débarque alors un beau jour au pied du fort de l’Annonciade. Il lève les yeux et découvre la vieille ville.

"Je n’étais encore jamais venu ici et j’ai été surpris de découvrir ces vieilles pierres, cette authenticité. J’ai tout de suite vu qu’il y avait là un potentiel à exploiter."

Tout en prenant connaissance du projet de la Société d’Exploitation des Ports de Monaco à Cala del Forte, Robert Thielen met sa propre machine en marche.

Il veut faire de cet endroit "une destination touristique tournée vers le haut de gamme". Il veut faire Borgo del Forte, comme un écrin à Cala del Forte.

Et il confie le projet à la société Marina Development Corporation.

"Le projet a été bien accueilli"

Les différents propriétaires des terrains qu’il doit racheter pour mener à bien Borgo del Forte sont alors approchés, un à un. "Du porte à porte essentiel pour expliquer notre idée qui a plutôt été très bien accueillie ici."

La dernière étape s’est jouée il y a quelques jours: "Le projet a récemment été présenté aux élus de Vintimille qui l’ont accepté à l’unanimité".

Pour Robert Thielen, c’est là la preuve que "c’est réellement un projet d’intérêt public".

Sûr de la réussite à venir de son projet à Vintimille, Robert Thielen est déjà engagé sur un autre lieu. À quelques centaines de kilomètres de Vintimille, il ambitionne tout un projet de requalification autour de la Marina di Pisa, en Toscane, à l’embouchure de l’Arno.