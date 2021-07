Il relie Monaco à Vintimille en 10min dans une navette futuriste... Le port de Cala del forte inauguré

Il y avait tout. Le bleu azur de la mer se confondant avec celui du ciel. Le soleil radieux mais pas étouffant. Une petite brise marine bienvenue. Et beaucoup d’émotion parmi le public et les officiels. Les éléments se sont accordés vendredi 2 juillet pour l’inauguration du port de Cala del forte à Vintimille, le 3e port de la Principauté.

Pour honorer ce moment et donner toutes ses lettres de noblesse à ce nouveau port, le Prince Albert était présent avec ses enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, ainsi que Camille Gottlieb, la fille de la princesse Stéphanie qui est la marraine de la navette Monaco One qui relie Monaco à Cala del forte.

Alors bien sûr qu’il reste encore quelques travaux, notamment au niveau des commerces. Les palissades de chantier ne disparaîtront pas dans les jours qui viennent, mais l’essentiel est là: un nouvel anneau portuaire et ses 178 postes d’amarrage posés sur cette Méditerranée couleur émeraude. Certains yachts y ont déjà pris leur marque, d’autres arriveront dans les jours qui viennent.

La Principauté est désormais prête à accueillir de nouveau bateaux. De son côté, la commune de Vintimille va trouver le nouveau souffle dont elle a tant besoin.