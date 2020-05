Il propose des chèques-cadeaux pour doper les commerces de Monaco

On se demande souvent comment aider les commerces qui ont souffert pendant le confinement, et qui continuent à souffrir. Il y en a un qui a trouvé l’idée. C’est Antoine Bahri, le créateur de l’application Carlo, qui fait rentrer les commerces de proximité dans l’univers connecté..



Aider les petits commerces, c’est son truc à Antoine. Il y est très attaché. "À la base, nous proposons surtout un service de fidélisation des clients. Mais durant le confinement, on s’est dit qu’il fallait vraiment trouver une solution."



En regardant ce qui se faisait ailleurs en Europe, il a trouvé un système qui lui a plu. "On a donc décidé de vendre des bons cadeaux, comme cela se fait à Fribourg, à Paris ou au Havre, qui seront utilisables dans tous les commerces monégasques qui le souhaitent."

10% en cadeau

L’idée derrière tout ça, c’est de proposer aux clients de payer maintenant quelque chose qu’ils consommeront plus tard. "Les restaurants sont encore fermés, ils n’ont plus de revenus. Mais c’est maintenant qu’ils ont besoin d’argent pour payer leurs charges. On peut les aider pour cela."



L’initiative a séduit le gouvernement, qui a décidé de bonifier ces bons d’achat de 10% jusqu’à la fin du mois de mai. "Voir un jeune Monégasque se mobiliser pour relancer l’économie de son pays, cela nous a touchés. Nous avons voulu participer pour rendre l’offre plus séduisante, et donc qu’elle soit plus utilisée, et qu’elle rapporte encore davantage aux commerçants", nous explique-t-on du côté du gouvernement.



Ce geste profite au commerçant et au client, sans que ce dernier n’ait rien à faire. "En payant 20 euros, vous recevrez un chèque-cadeau de 22 euros", récapitule Antoine Bahri. Une somme qui sera intégralement reversée au commerçant. "Nous ne faisons pas ça pour l’argent. C’est une initiative bénévole."



Si l’établissement que vous cherchez n’apparaît pas, pas de panique, n’hésitez pas à revenir plus tard. La liste des commerces n’est pas définitive: "Si un commerçant ou un restaurateur souhaite rejoindre la liste, il peut s’inscrire à tout moment." Vous pouvez aussi lui suggérer directement. Ça pourrait bien l’aider.

Les chèques-cadeaux sont en vente sur le site: shop.carloapp.com.