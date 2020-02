Il propose aux touristes des visites guidées autonomes pour découvrir l'histoire des plus beaux villages varois

L’idée

Frustré de ne pas en apprendre davantage sur l’histoire, les anecdotes et le patrimoine de nos beaux villages français au cours de ses visites, le Solliès-Pontois René Long, un ex-enseignant en histoire-géo et correspondant à Var-Matin, a inventé un moyen simple, gratuit et instantané à utiliser par les passants et touristes en balade. Dans les communes équipées du Var, le Flash Itinéré, unique en France, utilise le QR Code pour faire passer sur nos smartphones ou tablettes toutes les informations historiques utiles sur ces villages: textes écrits avec option sonore, photos, vidéos..

Le défi

Alors qu’il avait démarché 400 communes varoises pour leur proposer son dispositif, René Long n’avait reçu aucune réponse. En lançant son premier Flash Itinéré dans le Village de Caractère de Cotignac en mai 2019 (utilisé comme "village vitrine"), il a été contacté par la mairie de La Cadière-d’Azur, récemment équipée.

L’objectif

L’autoentrepreneur espère équiper toutes les communes du Var et de la Région Sud qui voudront faire appel à lui. "J’ai fixé un budget accessible à toutes les communes, même de trois cents habitants." En précisant: "C’est sans installation de boîtiers électriques. Ce sont juste des plaques en bois de format A4."

L’investissement

Il y a cinq ans, René Long a créé en fonds propres (10 000 euros) son autoentreprise VIDIRI ("être vu" en latin). Il a ensuite trouvé un informaticien pour fabriquer son application dédiée, utilisable à partir du QR Code "un outil sous-exploité et libre d’utilisation". René Long a récolté ensuite les informations: histoires, anecdotes "que l’on ne retrouve pas sur Wikipédia", illustrations en faisant ses recherches (bibliothèque de Toulon, Archives départementales, CNRS, etc). L’historien a ensuite négocié un tarif préférentiel avec le fabricant, basé à Avignon, de ces plaques en bois avec inclusion par vitrification de l’image et du texte.

Le concept

"Ce n’est pas un parcours. Les visiteurs vont où ils veulent." À Cotignac, 40 plaques, et à La Cadière-d’Azur, 30 plaques disséminées dans les rues anciennes proposent aux passants de scanner les QR Code pour en apprendre davantage sur les sites recensés par les communes. "On peut télécharger ou pas l’application mais disons que c’est mieux pour passer d’un village à l’autre et aussi dans les zones où la connexion passe mal." Le visiteur accède sur son smartphone à des textes en français, traduits en anglais, en version audio, aux images, photos… Il suffit de suivre les instructions sur son téléphone. Le dispositif de base, 6 à 8 000 euros environ, comprend 20 plaques de questions/réponses, qui peuvent être complétées.

la-cadiere.flashitinere.com et cotignac.flashitinere.com