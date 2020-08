Hôtels, villages vacances, montagne... Pourquoi le tourisme rattrape son retard à un rythme impressionnant dans la région

Le Vieux-Nice, les îles de Lerins, le plateau de Gourdon, le village perché de Saint-Paul-de-Vence, les gorges du Cians ou encore la citadelle de Saint-Tropez séduisent toujours les vacanciers.

L’incertitude demeure avec des voyages réservés toujours plus tardivement en fonction de l’évolution des conditions sanitaires. L’attentisme et la prudence prédominent donc toujours.

Malgré la Covid et une saison estivale en net retrait par rapport aux années précédentes, les Alpes-Maritimes et le Var ont connu une forte hausse de fréquentation en juillet, notamment auprès de touristes français issus cette année "des bassins parisiens et lyonnais".