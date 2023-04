Homair, le spécialiste de l'hôtellerie de plein air mise sur la croissance externe pour atteindre une taille critique

Avec 11% de parts de marché en France, le groupe d’hôtellerie Homair déjà bien placé va prendre encore de l’ampleur avec l’acquisition de Vacanceselect il y a un mois.

Fondée à Aix-en-Provence dans les années 90, l’entreprise dispose d’une trentaine de campings dans la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur dont dix-huit dans le Var et trois dans les Alpes-Maritimes.

Sa particularité? Avoir misé très vite sur les mobil-homes, les emplacements nus ne représentant que 10 à 15% des implantations du groupe.

Cette opération de croissance externe permet d’ailleurs au groupe de doubler le nombre de ses hébergements, passant de 23.000 à 44.000 en Europe et de 40 camping détenus en propre à une centaine et un total de 440 destinations en incluant les partenaires.

Nous reprenons des exploitations

qui ont 200 à 300 places minimum.

Car le modèle développé depuis plus de trente ans par Homair se décompose en trois métiers; la commercialisation de séjours dans quelque 23.000 mobil-homes en Europe (21.000 de plus désormais), installés dans des campings dont le groupe est propriétaire ou dans des structures partenaires, l’exploitation de camping dans vingt pays et enfin la commercialisation de séjours sous forme de prestation de service pour des camping qui ne lui appartiennent pas.

"En 2018, la structure de tête chapeautant ces différents métiers a été rebaptisée European Camping Group", précise Quentin Schaepelynck, directeur général d’Homair.

L’intégration de Vacanceselect va permettre de conquérir de nouveaux segments de clientèles pour enrichir ce modèle déjà assez complet. "Un tiers de leurs capacité concerne des personnes qui résident à l’année dans leur mobil-home, comme une résidence secondaire, sous enseigne Tohapi", ajoute le dirigeant.

20% d’hébergement à l’année

Les résidents à l’année occupent ainsi désormais 20% des emplacements détenus par le groupe. Autre apport de cette acquisition, une clientèle française supplémentaire. Elle représente 70% de la fréquentation chez Vacanceselect, quand elle est de 30% pour Homair.

"En se rapprochant, on enrichit les deux fréquentations, et on obtient un meilleur remplissage de nos destinations", poursuit le directeur général qui vise ainsi un équilibre de 46% de clientèle française et 54% internationale. "Cela nous permet aussi de fédérer nos destinations de camping partenaires 4 et 5 étoiles, car les deux groupes ont une complémentarité", indique Quentin Schaepelynck qui comptabilise ainsi 340 camping partenaires au total.

700M€ de CA en 2023

De quoi atteindre un chiffre d’affaires de 700M€ en 2023 contre 300M€ en 2019 et surtout 25M€ au milieu des années 2000.

"Le secteur de l’hôtellerie de plein air se porte bien, la croissance a été importante ces vingt dernières années", analyse le professionnel pour qui, toutefois, le marché reste très morcelé, avec une multitude de petits acteurs. "Nous détenons aujourd’hui cent camping en propre, quand il en existe 7.500 en France! ", rappelle-t-il. Cela devient difficile, surtout administrativement, pour de tous petits acteurs, de maintenir leur structure. "Notre force est de pouvoir répondre à tous les budgets, avec des hébergements haut de gamme dans lesquels on investit mais aussi des séjours pour des budgets plus modestes."

Chaque année Homair acquiert quatre à cinq nouveaux sites, souvent dans le cadre de transmission à une nouvelle génération.



> www.homair.com/