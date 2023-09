HiPeKids à Nice fête les cinq ans de son modèle (à succès) d'apprentissage de l'anglais autrement

Les Français ont un mauvais niveau en anglais. Ce n’est pas Carmina Catena, fondatrice de l’école d’anglais en ligne HiPeKids à Nice en 2018 qui le dit, mais les études menées à ce sujet. 85% des Français n’ont pas le niveau B2 requis en sortie de terminale. Un niveau qui correspond à une compréhension «avancée» de la langue.

D’une mère anglaise, un père français, Carmina Catena est titulaire d’un Bachelor en linguistique appliquée et sait l’importance de la langue anglaise dans la société actuelle. "Entre trois et six ans, on peut avoir un bagage langue maternelle", insiste-t-elle.

Accent natif

Entendez par là qu’avec un enseignant doté d’un accent anglais natif, on peut apprendre la langue comme si c’était celle de nos parents. "Seulement, avec trente élèves par classe et des appétences et motivations différentes, explique la fondatrice d’HiPeKids, difficile d’apprendre correctement une langue. D’autant qu’il faut une approche communicative et non grammaticale. Avec des enseignants à l’accent natif. C’est primordial et peu souvent le cas en France." L’idée lui vient alors de créer une école pour apprendre l’anglais autrement. En 2017, elle se rapproche de Mehdi Benrahhalate, un ami, et en 2018, ils ouvrent leur plateforme, depuis Nice, avec 25.000 euros, leur bonne volonté et leur carnet d’adresses: Carmina Catena a enseigné l’anglais pendant vingt ans et a été consultante pour Cambridge University.

Hyperpersonnalisation

Des cours d’anglais en ligne pour les 3-18 ans. Tous niveaux et surtout, en faisant cas de tous les neuroatypiques. "C’est vraiment notre force: l’hyperpersonnalisation de nos formules d’apprentissage. Enfants haut potentiel, dyslexiques, ayant un trouble autistique..., nous savons faire. Nous avons des enseignants qualifiés pour s’adapter à chaque enfant."

HiPeKids s’occupe également des adultes qui doivent passer un TOEFL ou un TOEIC, des expatriés qui doivent apprendre la langue avant de prendre un poste en Australie, Angleterre ou ailleurs. Mais le cœur de la clientèle reste les enfants avec des formules mensuelles de 4, 8 ou 12 leçons par mois et par famille, s’inscrit aux cours qui veut.

En 2018, la startup démarre avec vingt clients et trois enseignants. Aujourd’hui, elle compte plus de 5.000 clients à l’année. "Cela représente quelque 500 familles chaque mois dont 60 % nous confient au moins deux enfants." Pour faire tourner la machine, 60 enseignants collaborent avec l’équipe constituée aujourd’hui d’une dizaine d’employés. "Nous envisageons d’en recruter encore 60 d’ici la fin d’année pour répondre à la demande."

L’Espagne et l’Italie ciblées

Répondre à la demande et surtout absorber les projets de Carmina Catena! Dans les clous, une nouvelle plateforme, entièrement relookée et une application mobile d’ici deux mois. "Dès 2024, nous ouvrons la plateforme à l’Espagne et en 2025, nous espérons, l’Italie. Dans ces deux pays, la place du tutorat [payer des cours supplémentaires, ndlr] est deux fois plus importante qu’en France qui est un peu notre marché test." Test réussi !

Pour l’heure, place au recrutement de nouveaux profs. Par la patronne elle-même, validés ensuite par Colette, la directrice d’étude. Une centaine de CV arrive chaque mois. Autant? Oui ! La réputation d’HiPekids la précède: les enseignants gardent une grande liberté dans l’enseignement qu’ils proposent après une formation réalisée en interne, et participent à la vie de la structure. Ils peuvent animer des blogs, proposer des projets collaboratifs... Le tout au service des progrès de leurs élèves.

Nouvel investisseur?

Jusqu’à l’année dernière, aucun concours bancaire n’était nécessaire pour faire grandir HiPeKids. Mais la croissance arrivant rapidement, Bpifrance, le Réseau Entreprendre et le Village by CA Provence Côte d’Azur sont venus en appui. "Nous sommes très bien encadrés et envisageons l’avenir sereinement, sourit la patronne. Depuis que nous avons fondé HiPeKids le chiffre d’affaires a doublé chaque année pour atteindre aujourd’hui 400.000 euros, 1 million visé sur le prochain exercice." A noter qu’un investisseur les a contactés pour booster plus encore la dynamique. Négociations en cours.

Un bel anniversaire pour l’équipe qui a à cœur d’apprendre l’anglais autrement à chaque enfant. "Nous pensons que notre méthode peut changer quelque chose, en laissant l’humain au centre."

Yes, she can.



> hipekids.com/