Hélicoptère électrique, potager d'appartement, réalité virtuelle... qui sont les cinq start-up qui intègrent MonacoTech en 2020 ?

L’idée est née un jour en regardant… une toile d’araignée après la pluie. Recouverte de perles d’eau scintillantes qui glissent le long des fils, la toile venait de répondre à un problème crucial. Bucolique, n’est-ce pas ?

Le problème en question, c’est celui que rencontrent tous ceux qui font de la culture hors sol. Pour cela, il faut un substrat : de la fibre de coco, de la laine de roche, ou de la perlite, la plupart du temps. "Tous les substrats absorbent l’eau, et stockent les sels minéraux qu’elle contient, puis les relarguent n’importe quand", explique Thierry Perinetto, en charge du développement de MEA Plant. Donc, de temps à autre, les plantes se prennent des pics de nutriments qui nuisent à la régularité de leur croissance. "Mais les toiles d’araignées conduisent l’eau, sans jamais l’absorber", poursuit-il.

Alors les scientifiques Caterina Allera et Enrico Masella ont eu l’idée de créer un système en s’inspirant de la toile d’araignée, mais en utilisant du polyéthylène recyclable. Les plantes entrelacent leurs racines dans la toile, s’y fixent, et un système fait circuler le long de la toile l’eau et la nourriture des plantes. Résultat ? D’après Thierry Perinetto : "Une croissance remarquable, sans pesticides, et une économie de 90 % d’eau." Un système qu’ils comptent développer pour les professionnels, mais aussi pour les particuliers qui auraient ainsi la possibilité de faire pousser toutes sortes de plantes potagères ou d’ornements sur les petites surfaces qu’impose la vie en appartement.

Carlo, l'app pour se reconnecter aux petits commerces