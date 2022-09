Hausse des prix du gaz et de l'électricité, nouveau bouclier tarifaire... ce que pourrait annoncer le gouvernement ce mercredi

"Il y aura des efforts, pas des sacrifices, mais des efforts à faire". À quelques heures de la conférence de presse de la Première ministre Elisabeth Borne, prévue ce mercredi, l'Elysée prépare d'ores et déjà les esprits des citoyens à la hausse des prix du gaz et de l'électricité qui s'annonce.

Les nouveaux contours du bouclier tarifaire et les mesures comprises dans le cadre du "plan de sobriété" devraient être annoncer à cette occasion.

Vers une hausse "contenue" des prix du gaz et de l'électricité

Dès ce lundi, le ministre de l'Economie a prévenu les Français qu'il fallait s'attendre "à une hausse contenue, raisonnable" des prix du gaz et de l'électricité. Des augmentations qui pourraient être de l'ordre de 10 à 20%, à partir de début 2023.

Quelques jours plus tôt, Bruno Le Maire s'était aussi occupé de déminer le terrain. Et de rappeler que sans bouclier tarifaire, les factures flamberaient au 1er janvier 2023. Sur l'électricité, elles augmenteraient en moyenne de 120 euros par mois, et de 180 euros par mois sur le gaz.

"Pour les ménages modestes, il y aura le chèque énergie". Un dispositif qui touche 6 millions de personnes et dont le montant peut atteindre 150 euros, a rappelé Bruno Le Maire. Son élargissement pourrait être évoqué.

Le retour de la remise carburant pour les gros rouleurs?

Prolongée jusqu'au 31 décembre, la remise carburant, de 30 centimes par litre d'essence jusqu'au 31 octobre avant d'être minorée à 10 centimes jusqu'à la fin de l'année, fera partie des sujets évoqués.

Et après? Elle devrait disparaître. Elle ne sera plus une aide qui bénéficie à tout le monde mais à ceux qui auront besoin de rouler beaucoup pour aller travailler. Comme ce qui avait été envisagé ces derniers mois.

Que contiendra "le plan de sobriété"?

D'autres sujets seront mis sur la table. La Première ministre devrait aborder "le plan de sobriété".

Il comportera des mesures du quotidien tels que l'extinction des lumières après la fermeture des magasins, la baisse de l'intensité lumineuse, la coupure du renouvellement d'air.