Le groupe hôtelier Happy Culture (450 collaborateurs, 41 hôtels dont 9 hôtels à Nice) organise un #HappyTeam ce 19 mai: un salon de job dating pour recruter les talents de demain.

Réceptionnistes, night auditors, valets et femmes de chambre, cafetiers, etc. Munissez-vous de votre CV et de votre bonne humeur et partez à la rencontre des neuf directeurs d'hôtels niçois du groupe Happy Culture. "Rencontrer nos futures pépites", tel est l'objectif affiché par le groupe.

> Hôtel Nice Excelsior jeudi 19 mai, de 10h et 16h.