Garde-meuble connecté, nanosatellite...ces entreprises passées par MonacoTech vont bientôt voler de leurs propres ailes

Dans les incubateurs, il y a ce que l’on appelle le on-boarding, c’est-à-dire l’accueil des sociétés. Mais il y a aussi le off-boarding. C’est-à-dire le départ.

Une phase qui se produit principalement pour deux raisons : le concept n’aboutit pas, ou alors le concept fonctionne et se lance. L’entreprise meurt, ou l’entreprise vit.

LIRE. Hélicoptère électrique, potager d'appartement, réalité virtuelle... qui sont les cinq start-up qui intègrent MonacoTech en 2020 ?

Depuis trois ans, Monacotech a vu passer une trentaine d’entreprises, et certains sont en passe de devenir de véritables succès.

Bientôt dans l'espace

Orbital Solutions fabrique des nano-satellites. Des objets pas plus gros qu’une boîte à chaussures, et que l’on envoie dans l’espace. Leur premier bébé gravitera à 400 km d’altitude pour récolter des données atmosphériques. Le lancement, initialement prévu ces dernières semaines, a été décalé entre autres pour cause de mauvais temps.

Bateau électrique

Plus près de nous, Lanéva, lancera en septembre son premier bateau électrique. Un vrai petit bijou réalisé dans la région des lacs, au nord de l’Italie. Toile de lin, liège et résine époxy biosourcée en remplacement du plastique, inox travaillé localement, peinture à l’eau, et bois issu de la sylviculture raisonnée : tout est en place pour un produit résolument haut de gamme, que l’on verra très bientôt dans les ports (mais que l’on n’entendra pas).

Garde meuble 2.0

Dans un autre domaine, l’entreprise Youstock permet d’avoir une sorte de cave connectée. Ils stockent pour vous les objets dont vous avez besoin, en ne facturant que le volume de l’objet (et de son emballage), avec un service d’enlèvement et livraison. Plus besoin de ce fauteuil ? Youstock l’embarque. Besoin du fauteuil ? Youstock le ramène. Le tout avec une gestion par application connectée. Youstock lance actuellement son service à Paris. Et commence à regarder un peu plus loin que l’Europe.

Optimiser la consommation d'énergie

Il y a aussi Oghji, et son tableau électrique connecté, qui permet d’optimiser l’utilisation des services électriques en fonction des tarifs et de la puissance demandée, avec une interface sous forme de tablette numérique, beaucoup plus visuelle qu’un tableau électrique traditionnel. La commercialisation devrait intervenir courant 2021 à Monaco.