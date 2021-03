Fondée à Sophia Antipolis, la startup FLEX-O lève 15 millions d’euros et accélère son développement

Pour l’heure, Sophia Antipolis (immeuble Centrium), Nantes, puis un immeuble à Lille, un autre à Lyon, en seront dotés, et dans les mois à venir d’autres signatures entreront dans la danse, dont une à Nice. "2.500 m² de bureaux seront disponibles à Nice, très bien placés. Et d’ici cinq ans, nous souhaitons réaliser une vingtaine d’ouvertures." Tous les FLEX-O sont des espaces réalisés dans des bâtiments neufs ou réhabilités, tous certifiés au moins HQE (haute qualité environnementale).

Les bureaux y sont disponibles à l’heure, à la journée, la semaine, l’année... C’est quand on veut et surtout comme on veut. Parce qu’en plus de louer un bureau, on peut commander le service que l’on souhaite. Changer la couleur d’un bureau, faire porter un petit déjeuner, ajouter des plantes... Tout se fait depuis l’appli, en quelques clics.

"C’est la révolution que l’on propose avec ce concept. Comme un site de réservation d’hôtel, mais pour des bureaux. Un énorme gain de temps." Christophe Courtin veut aller loin mais surtout vite. Il a un virage à prendre en pôle position. Et il a su s’entourer. Arkéa, banque entreprises et institutionnels le suit. Elle met 10 millions d’euros dans son projet (en dette corporate) et Christophe Courtin en met 5, de sa holding personnelle. "De cette façon, je reste seul au capital de FLEXO-O. C’est un montage peu banal. Je suis reconnaissant à Arkéa de courir ce risque maîtrisé. Ils savent que Centrium, une fois achevé a été vendu en peu de temps pour 55 millions d’euros et avant d’annoncer la levée, cinq investisseurs frappaient déjà à ma porte."