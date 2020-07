Flavio Briatore: "Tout est difficile aujourd'hui… Mais il faut que les gens s’amusent aussi"

Et un cinquième restaurant monégasque pour Flavio Briatore ! L’homme d’affaires italien, notamment ex-manager et directeur de l’écurie de Formule 1 Benetton Formula de 1989 à 1997 et ancien directeur de l’écurie Renault F1 Team, est à la tête d’un nouveau restaurant à Monaco, "Crazy Pizza".

Celui que l’on connaît notamment pour diriger de main de maître Cipriani, Twiga, Cova, accueille quelque 200 personnes par jour sur la darse sud du Port Hercule, entre la Brasserie de Monaco et la Rascasse. Ouvert depuis vendredi dernier, "Crazy Pizza" c’est une petite centaine de couverts en terrasse et jusqu’à 110 dans la salle de restaurant.

Un défi en cette période de déconfinement peu propice à "faire du business".

Ouvrir un restaurant en cette période de "déconfinement", c’est une gageure non?

Bien sûr que c’est difficile! Ici, comme partout. J’ai des affaires à Londres, en Italie, à Dubai… Tout est difficile aujourd’hui. Mais on doit continuer. À Monaco j’ai 300 salariés. C’est autant de familles. Il faut assumer les charges.

"Crazy Pizza", c’est une nouvelle façon de concevoir la pizzeria?

La pizza c’est un produit très simple; le plat du pauvre. J’ai voulu un concept qui propose une pizzeria branchée. Nous faisons nous-mêmes la mozzarella, les producteurs sont ceux de première qualité qui fournissent le restaurant Cipriani. J’ai imaginé une pizza sans levure, à la pâte extrêmement fine. Nous proposons également une vingtaine de salades différentes, des desserts maison comme le tiramisu, des glaces. Aujourd’hui, les gens viennent de Cannes ou de Menton pour dîner à Monaco.

Une pizzeria gastronomique?

Un restaurant avec un service et de la qualité dans l’assiette, autour d’un plat que tout le monde aime: la pizza. Nous avons quatre-vingts salariés dans le restaurant.

"Il faut un équilibre entre les exigences sanitaires, touristiques et commerciales"