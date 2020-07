"Faire zéro licenciement est un défi": comment le directeur du Monte-Carlo Bay veut tout faire pour préserver les emplois

Est-ce que le personnel accepte facilement les gestes barrières?

C’est complexe. Porter un masque sous le soleil alors que le lagon de quatre hectares est en extérieur est une réelle contrainte. Mais le message est clair pour le client : il doit se sentir en sécurité et profiter de son séjour pour se faire plaisir. Il ne faut pas que les gestes barrières deviennent une barrière.

Y a-t-il un management adapté?

L’angoisse des salariés est normale. La situation est très complexe, très délicate. Nous devons tous nous serrer les coudes. Il faut de surcroît que les collaborateurs fassent preuve d’empathie à l’égard de la clientèle. L’idée est de faire abstraction du masque. C’est un accessoire qui fait partie de notre tenue comme une cravate. C’est tout. Ni plus, ni moins. Le port du masque a été compliqué, oui, les quinze premiers jours. Mais les salariés connaissent les enjeux. Les voituriers changent de gants en permanence. Il a fallu que cela devienne un geste réflexe. Nous sommes tous dans le même bateau et il faut arriver à bon port, quels que soient les vents, les marées et la durée de la traversée.

Et s’il devait y avoir une deuxième vague?...

Nous devons tous être solidaires. Nous avons intégré ce potentiel reconfinement dans nos plans de gestion, avec une rotation des personnels, des points de vente de restauration, etc. Mais s’il devait être aussi catégorique et long que le précédent, je ne sais pas si nous arriverions à nous en sortir. D’où l’importance de respecter les gestes barrières… On ne sait rien de ce virus. Il faut faire attention.

Les clients ont du mal à les respecter?

Les plus râleurs, ce sont les Français. Ils râlaient de ne pas avoir de masques. Et maintenant, ils râlent de devoir les porter!

Ce qui freine la reprise, n’est-ce pas aussi la réouverture partielle des établissements puisque tous les services habituels ne sont pas disponibles?

Quand bien même la réouverture est possible, elle coûte cher. Elle est donc parfois impossible pour des raisons économiques. Elle est donc progressive. Par exemple, La Rascasse, filiale du Monte-Carlo Bay, a rouvert le 1er juillet. L’établissement du port Hercule accueille une clientèle jeune qui avait ses habitudes. Aujourd’hui, les clients sont assis, ne dansent pas, la musique est seulement un fond sonore. Nous n’avons rouvert le Blue Bay que la semaine dernière, à raison de trois jours par semaine : jeudi vendredi et samedi. Mais parallèlement, nous imaginons des expériences nouvelles, comme les flotting breakfast ou les dîners romantiques sur la jetée. Il faut se réinventer. Et toujours garder la notion de plaisir.