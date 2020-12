"Faire de Cannes la ville des salons hybrides": le Palais des Festivals cherche une nouvelle stratégie pour relancer le tourisme d'affaires

RELANCE DE L’ACTIVITé

Comment envisager l’avenir, relancer l’activité des congrès malgré la crise sanitaire?

Toutes les crises permettent de se remettre en question. On est certain que Cannes a tout pour réussir: climat, fonctionnement green, puisque tout se fait à pied. La tendance de demain, ce sera plus d’accueillir dix fois 5.000 personnes que 50.000 en une fois. Le Palais est calibré pour des espaces à géométrie variable. Autre évolution: l’hybridation des congrès, avec une dose de digital insufflée dans nos événements. On va proposer de nouvelles solutions de congrès virtuels. Demain, nos clients vont freiner sur leurs frais généraux et ne pourront peut-être pas envoyer autant de collaborateurs sur place. Il y aura donc des moyens digitaux pour suivre le salon, organiser des rencontres en ligne. Multiplier les fréquences, réduire les jauges et introduire du digital dans les événements, ce sont les axes d’évolution.

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE

Comment opérer cette mutation?

Nos équipes s’adaptent et y travaillent. Par exemple, nous avons aménagé un studio sur un work shop virtuel pour le congrès ILTM. On pourra produire des contenus depuis Cannes. Ce sera la possibilité de toucher aussi de nouveaux publics. L’objectif est de faire de Cannes la ville des salons hybrides. Pour faire évoluer l’offre cannoise, nous avons lancé à la rentrée Cannes Résilience qui compte quatre groupes de projet incluant les socioprofessionnels cannois, animés par un cabinet expert. Les thèmes: positionnement, relance tourisme d’affaires, relance loisirs, sécurité et règlement. Les résultats de cette réflexion seront présentés à la fin du premier trimestre 2021. Notre credo: résilience et innovation.

Des travaux sont-ils prévus au Palais?

La rénovation de la salle du Soixantième est prévue et programmée en 2021 pour 60 M€. On investit.

À quand le retour à la normale selon vous?

2023/24. Il y a ceux qui sauront s’adapter et ceux qui mourront. Le repli sur soi, c’est l’effondrement.