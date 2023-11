Face au changement climatique, ils coachent les entreprises avec une méthode originale

Quelle est l’idée?

C’est Eric Duverger, ex-cadre chez Michelin, qui a lancé il y a 2 ans la Convention des entreprises pour le climat (CEC). Le fruit d’un "choc de conscience", survenu en 2020 alors qu’il travaillait aux Etats-Unis comme directeur marketing pour le groupe de pneumatiques. "Je voyais bien que la boîte où je faisais carrière depuis 20 ans tentait de prendre en compte l’écologie… mais en se satisfaisant de petits pas. En parallèle, je me documentais beaucoup", retrace-t-il.

Parmi ses lectures: les travaux de l’ingénieur Jean-Marc Jancovici, fondateur de l’association The Shift project pour décarboner la société, ou de l’astrophysicien Aurélien Barrau. Dans son livre Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité, ce dernier alerte: sixième extinction de masse affectant la biodiversité, pollution de l’air causant plus de 40.000 décès par an en France, impact sur nos systèmes alimentaire, économique… "L’ampleur du désastre est à la mesure de notre responsabilité. L’ignorer serait aussi insensé que suicidaire", peut-on y lire.

"J’ai ressenti de la peur et une grande indignation face à ce dont on se contentait. Je me suis dit : sans les entreprises, on a aucune chance d’y arriver", Eric Duverger

Changer de business model. En juin 2020, le dirigeant scrute aussi le bilan de la Convention citoyenne pour le climat lancée par Emmanuel Macron, qui réunit alors 150 citoyens tirés au sort pour soumettre des mesures face à l’urgence climatique. Interdire les vols intérieurs, inscrire le climat dans la Constitution… "Les propositions de ces gens, qui n’y connaissaient pas forcément quelque chose à la base, c’était du jamais vu!"

Eric Duverger prend deux années sabbatiques, son "bâton de pèlerin" et convainc plus de 150 sociétés de participer à la première Convention des entreprises pour le climat. Un cycle de 6 sessions et à l’issue, une feuille de route très concrète afin de changer en profondeur leur modèle économique. "Face à l’urgence climatique, les citoyens ont assez peu de pouvoir [20 à 25% des marges de manœuvre]. Les entreprises, en ouvrant la voie, peuvent faire la différence", plaide-t-il.

Pourquoi c’est important

- La France compte près de 4 millions d’entreprises. Parmi elles, 2,2 millions d'entreprises du secteur services marchands (qui vendent quelque chose) pèsent un sixième des émissions, selon le ministère de l’Economie.

- L’industrie (qui produit les biens matériels) représente 18% des émissions de la France, selon le rapport 2023 du Haut conseil pour le climat.

- "Les entreprises ont presque plus de pouvoir de transformation que les gouvernements", étayait en mai Cyril Dion devant un parterre d’entrepreneurs azuréens.

Comment ça marche?

Secouer les dirigeants. Portée par une association d'intérêt général éponyme, la Convention des entreprises pour le climat prend la forme de 6 sessions de 2 jours et demi. En Paca, un appel à candidature est d'ailleurs en cours jusqu'à fin 2023 pour participer à la prochaine. Chaque entreprise y envoie un membre de sa direction, accompagné d’un collaborateur (RH, responsable RSE). Menée par des scientifiques, notamment du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), la session introductive est pensée comme "une claque".

"J’ai pris conscience qu’il fallait être bien plus radical", Sophie Robert-Velut, dirigeante et participante de la CEC

Sophie Robert-Velut, directrice générale pour le groupe Expanscience (en partie basée à Marseille) et participante de la première CEC, s’en souvient très bien… "On a tous été très choqués par la gravité de la situation. Valérie Masson-Delmotte [paléoclimatologue, ex-présidente du GIEC] a dit cette phrase: on est à 1 mètre du mur mais on a encore le pied sur l’accélérateur. Je pensais être informée, mon entreprise était certifiée B corp [label octroyé aux sociétés à impact positif]. J’ai pris conscience qu’il fallait être bien plus radical."

Lors de ces sessions, la Convention des entreprises pour le climat pousse les dirigeants à coopérer. Photo Florent Favier.

Apprendre à coopérer. Des "camps de base" sont ensuite organisés, permettant à des entrepreneurs, accompagnés de coachs, de réfléchir à leur transformation ensemble : Comment associer ses salariés au défi? Mieux travailler avec ses prestataires? Repenser son business?

"Ce qui est fou, c’est de voir comme ces participants en ressortent soudés, restent en contact voire travaillent ensemble, souligne Florent Favier, représentant de la CEC sur la Côte d’Azur. En Paca, une société d’engins de chantier qui doit chauffer de l’eau en quantité pour les nettoyer récupère maintenant celle d’une entreprise de l’agroalimentaire qui devait, elle, la rafraîchir avant de la renvoyer dans le circuit. Une économie d’énergie et de coûts."

"Les dirigeants ne sont pas que des cerveaux (...). Ils ont un corps, un cœur", Florent Favier, représentant de la CEC sur la Côte d’Azur

Se relier à ses émotions. Des temps plus informels, notamment de méditation et de réflexion sur les enjeux climatiques, sont aussi au menu des dirigeants. "Ce ne sont pas uniquement des cerveaux analytiques, qui prennent des décisions, traitent des tableaux, des euros… Mais des êtres humains comme les autres: avec un corps, un cœur, des lieux auxquels ils sont attachés, ce sont souvent des pères, des mères…", étaye Florent Favier.

Quelles mesures concrètes?

Aller plus loin qu'une simple démarche RSE. A l’issue de chaque Convention des entreprises pour le climat, les participants doivent présenter aux organisateurs une feuille de route précise, consultable en ligne. Florent Favier détaille: "Elles ont toutes en commun d’aller bien plus loin que de simples mesures RSE" ou Responsabilité sociale des entreprises, cette contribution obligatoire des entreprises au développement durable. Chez Expanscience, il y a eu "un avant et un après" la CEC notable, détaille la DG Sophie Robert-Velut.

"On a transformé nos statuts pour devenir une société à mission, pas uniquement dictée par le profit. On s’est mis à tenir une comptabilité carbone pour les transports de marchandises et individuels. On intègre aussi dans notre bilan comptable un prix à la tonne de carbone qui vient au passif du bilan de l’entreprise. Cela nous permet de nous rendre compte que si demain une taxe carbone est mise en place, on sera clairement en perte même si nos résultats sont bons aujourd’hui", détaille-t-elle.

"Chez Mustela, on s’interdit désormais de lancer certaines nouveautés", Sophie Robert-Velut, DG d’Expanscience

Renoncer à des produits. L’entreprise, détentrice de la marque de produits bébé Mustela, est aussi en train de revoir sa gamme: "On s'interdit désormais de lancer toute nouveauté dont l'analyse du cycle de vie n'est pas meilleure qu’un produit déjà sur le marché, même s’il est commercialisé par un concurrent".

D’ici à 2027, Mustela se privera aussi de la commercialisation de toutes ses lingettes, soit 20% de son chiffre d’affaires. "Elles contribuent à détériorer les sols, bouchent les canalisations quand elles sont jetées dans les toilettes, se retrouvent en Méditerranée", égraine Sophie Robert-Velut. Un manque à gagner à compenser par d’autres pratiques, plus vertueuses.

Planifier ses changements. En partenariat avec des concurrents de la cosmétique et du soin, la marque développe aussi la vente en vrac (shampooing, gels douches, bain de bouche…) dans des bouteilles en verre standardisées au sein des pharmacies. En décembre, 4 points de vente existeront en France.

Pour démultiplier massivement la démarche, l’entreprise vient de signer avec un groupement de 400 pharmacies. Mustela planche aussi sur l’ouverture de Maisons des parents pour parler partage des tâches, dépression post partum et se donne "7 ans pour avoir un modèle d'affaires autour de ces lieux".

La marque Mustela s'est associée à des concurrents pour faire de la vente en vrac. Photo DR.

Comment et quand candidater dans les Alpes-Maritimes et le Var?

La seconde promotion de la Convention des entreprises pour le climat Provence-Méditerranée débutera en avril 2024. "Le 1er parcours était très centré sur Marseille et la Corse. Cette fois, on cherche une représentativité de toute la région: Alpes-Maritimes, Var, Monaco...", étaye Florent Favier, membre du jury de recrutement. Les sociétés intéressées peuvent candidater jusqu’à la fin de l’année 2023 via un formulaire en ligne.

Mais attention: "sans un engagement du chef d'entreprise à être présent 2 jours 6 fois dans l’année au moins, les résultats sont moins bons", prévient le représentant Côte d’Azur de la CEC. Besoin d’en savoir plus? Un webinaire d’information est organisé le 29 novembre.