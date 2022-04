Face à l'inflation, Monaco revalorise la valeur du point de retraite de 2%

Revendication de longue date de l’Union des syndicats de Monaco (USM) et de l’Union des retraités de Monaco (URM), la revalorisation des pensions de retraite a récemment été obtenue. Depuis le 1er avril, en effet, le point C.A.R. a augmenté de 2% passant de 19,33€ à 19,72€.

Une décision entérinée, le 24 mars, par le comité de contrôle de la Caisse autonome des retraites après concertation avec les partenaires sociaux concernés, dont les financeurs du régime. Elle concerne plus de 33.000 retraités, anciens salariés du pays.

« Cette revendication de progrès n’est que justice pour celles et ceux qui ont passé une grande partie de leur vie au travail, parfois dans des conditions pénibles, a réagi, dans un communiqué, l’USM. Par conséquent, la retraite ne doit pas être synonyme de précarité et de perte de pouvoir d’achat, elle doit être au contraire signe de repos bien mérité et permettre de vivre dignement jusqu’à la fin de sa vie. Cette revalorisation est une première étape, elle doit se prolonger. »

Un budget de 3 millions d’euros pour l’État

Pour Didier Gamerdinger, conseiller de gouvernement - ministre des Affaires sociales et de la Santé, la demande d’un coup de pouce financier était "légitime compte tenu de l’inflation qui repart à la hausse", en l’occurrence +3,6% en février 2022 par rapport à l’an passé. "Il fallait juste vérifier si c’était juridiquement et budgétairement possible car cette décision intervenait en milieu d’exercice budgétaire", explique-t-il.

Le potentiel obstacle juridique a rapidement été levé puisqu’une telle décision avait déjà été prise par le passé. "La dernière fois, c’était pour le choc pétrolier de 1986. À l’époque, les taux d’inflation oscillaient entre 9 et 13%", explique Bernard Crovetto, directeur des Caisses sociales de Monaco.

Nouvelle revalorisation du point en septembre?

L’impact budgétaire de cette mesure, quant à lui, a été chiffré à 3 millions d’euros pour la période d’avril à septembre 2022.

Un geste financier supplémentaire pourrait intervenir au mois de septembre, lors de la prochaine session du comité de contrôle de la Caisse autonome des retraites.

"Il s’est engagé, majoritairement, à examiner la situation financière de la C.A.R. pour satisfaire à la demande de l’USM et de l’URM, qui était de 3%, et de donner un coup de pouce à la valeur du point, eu égard à l’augmentation fulgurante du coût de la vie, confirme l’USM. Notre délégation veillera, dans les mois à venir, à la bonne application de ces mesures [en plus de la gratuité des bus, lire ci-dessous] qui doivent conduire à l’amélioration de la qualité de vie des retraités du pays."