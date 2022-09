Face à la crise énergétique, la station d'Isola 2000 va augmenter le prix du forfait de ski

Piscines et stations de ski ne sont pas épargnées par la crise de l'énergie. Les prix du gaz et de l'électricité sont à la hausse et pour y faire face, de nombreuses installations devront, elles aussi, augmenter leur prix.

La station de ski Isola 2000 est contrainte de faire payer plus cher les forfaits à la journée. Leur prix augmentera de 2 euros dès que la saison sera lancée, comme l'a annoncé la maire de la commune, Mylène Agnelli, ce jeudi sur BFMTV.

Pour autant, l'édile relativise: "Nous allons augmenter nos dépenses de manière importante mais c'est vraiment relatif par rapport à d'autres stations qui se retrouvent dans une situation où elles vont avoir des dépenses d'énergie qui vont être multipliées par 10, par 15 ou par 20", a-t-elle déclaré.