Exakis Nelite ouvre une agence à Nice

Et de 15 pour Exakis Nelite! Le premier partenaire pure-player Microsoft en France ouvre ce mois-ci à Nice sa quinzième agence qui sera dirigée par Nicolas Baussart. La société de conseil IT qui dispose déjà d'une agence à Aix-en-Provence répond ainsi à une demande grandissante de la part des entreprises à la recherche d'une expertise Microsoft pour répondre aux enjeux de demain: innovation numérique, cybersécurité, intelligence artificielle, data, IoT et migration vers le Cloud Azure.

L’objectif de l’agence niçoise sera d’apporter une proximité de l’ensemble de ces domaines d’expertise à ses clients azuréens et monégasques.

"Exakis Nelite renforce davantage sa présence dans la région Sud et poursuit sa croissance sur une très belle dynamique. Nicolas Baussart, avec ses quinze années d’expérience dans le domaine du digital, son expertise commerciale et sa connaissance de la région, est un atout majeur pour le développement de cette nouvelle agence niçoise", précise Gilles Gueguen, directeur de la région Sud d’Exakis Nelite.



"L’agence de Nice lance d’ores et déjà un plan de recrutement d’une dizaine de consultants qui seront positionnés, dans un premier temps, sur des projets Modern Workplace, Cloud et Sécurité de Microsoft", précise Nicolas Baussart.



A l'origine, Exakis, fondé en 2011 dans le Pays basque, est un intégrateur de solutions Microsoft. Cette filiale du groupe Magellan Partners a racheté en février 2019 Nelite, également pure-player expert des solutions d’infrastructures et de sécurité Microsoft.



La nouvelle entité a pour ambition de devenir le premier partenaire de Microsoft en Europe et en Afrique francophone avec une forte présence au Maroc. Exakis Nelite emploie quelque 500 salariés pour un chiffre d'affaires de 65 millions d'euros compte recruter 150 collaborateurs cette année.