Et si vous participiez à ActInSpace, le concours spatial international?

Etudiant, créateur d’entreprise, chercheur, développeur... vous êtes tous invités à participer les 13 et 14 novembre au 4e hackathon ActInSpace créé par le CNES (Agence spatiale française) et co-organisé par l’ESA (Agence Spatiale Européenne) et l’ESA BIC Sud France.

Ce concours international - il se tient dans plus de cent ville sur cinq continents - a un double objectif. D'un côté, il s'agit d'imaginer les produits et services de demain à l’aide de données satellitaires ou d’applications spatiales et de l'autre, de développer l'entrepreneuriat.

Dans les Alpes-Maritimes, l'événement est organisé par la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins avec le soutien de Telecom Valley exclusivement en format numérique.

En deux jours, les équipes devront imaginer des services et produits à partir de défis proposés par les organisateurs, portant sur l’utilisation de technologies du spatial dans tous les domaines du quotidien: IoT, sécurité, santé, énergie...

La liste complète des défis est disponible en cliquant ici.



Les participants seront coachés à distance pendant le week-end par des experts du domaine spatial et de l’entrepreneuriat pour présenter le projet le plus réaliste et innovant lors de leur passage devant le jury.



Au terme des 24heures, les équipes présenteront leur projet devant un jury de professionnels (chercheurs en astrophysique, chefs d'entreprise...).

Informations complètes sur le site officiel: https://actinspace. org/



Fonctionnement du hackathon numérique: https://actinspace. org/tools