Essences & Parfums au Bar-sur-Loup change de propriétaire

Ils ont fondé la société Essences & Parfums en 1993 au Bar-sur-Loup et la cède aujourd’hui, forte de ses 25 salariés et 17 millions d'euros de chiffre d’affaires réalisés en 2022. Le tout agrémenté d’une croissance de 7% de croissance en moyenne sur les cinq dernières années. Robert et Monique Romani développent leur savoir-faire dans la formulation et la production de compositions parfumées depuis plus de trente ans. Ils fédèrent une clientèle principalement issue du Moyen-Orient et d’Asie. Ils ont eu à cœur d’assurer leur succession avec cette volonté de conserver l’indépendance de l’entreprise. Pour ce faire, ils ont fait appel à Trajan, membre de la plateforme de private equity du groupe Edmond de Rothschild, qui s’est chargé de trouver "un dirigeant de talent".

Ecrire le tome 2 de l'histoire, en conservant l'ADN de l'entreprise

Samuel Desprets, ancien directeur général du laboratoire de dermo-cosmétique Shadeline à Mouans-Sartoux, a accepté de relever le challenge. "J’ai une appétence pour l’industrie et les métiers à forte valeur ajoutée. Au-delà de cela, j’ai à cœur de faire rayonner Essences & Parfums sur le long terme, de pérenniser l’ancrage local. Ma mission sera d’écrire le tome 2 de l’histoire de la société avec les équipes en place. La compétence, la créativité et la volonté d’innover sont là, à moi, à nous, de projeter l’ADN trentenaire d’Essences & Parfums vers l’avenir."

Trajan, Bpifrance et Smalt Capital sont actionnaires majoritaires de l’entreprise, la famille Romani reste un actionnaire important et Samuel Desprets vient compléter ce tour de table. "Robert et Monique Romani ont fait un choix audacieux, souligne le nouveau dirigeant, pour conserver l’indépendance de la structure notamment, et ils ont même suggéré de proposer aux salariés de devenir, eux aussi, actionnaires de l’entreprise. "