Eric Léandri, fondateur de Qwant, crée Altrnativ.com, pour un numérique de confiance

"Mon combat pour un Internet de confiance continue. Aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre avec le lancement d'Altrnativ.com, explique Eric Léandri, fondateur de Qwant et aujourd'hui président de cette entité basée entre Sophia Antipolis et Paris. Au moment où les questions de sécurité et de souveraineté numériques sont au centre des enjeux pour notre pays, Altrnativ.com entend répondre d’une manière concrète et globale aux besoins qu’expriment les États, les particuliers et les entreprises. Notre ambition est de permettre à chacun de reprendre le contrôle d’internet. C’est cette volonté qui nous anime avec notre équipe et nos partenaires."

L'équipe compte déjà près de 25 collaborateurs entre Sophia Antipolis, Paris, Vernon et Cracovie en Pologne.

L'idée est de proposer une offre complète de solutions innovantes "pour répondre à des enjeux majeurs pour la sécurité numérique et l’indépendance technologique de la France et de l’Europe: contrôle et maîtrise des données, respect de la vie privée et protection du secret des affaires."

Altrnativ.com propose une offre dans deux domaines. Altrnativ.Net qui assure la sécurité et l’anonymisation de la navigation tout en réduisant les risques d’intrusion dans les systèmes informatiques. Une solution qui s’adresse aussi bien aux entreprises, administrations qu'aux citoyens.

Altrnativ.Radio, pour sa part, est destinée aux États et aux administrations qui souhaitent regagner en indépendance technologique, déclinée en deux solutions radio. La première capable de prévenir les populations à risque en cas de crise (technologie cell broadcast).

La seconde est dédiée à la captation et à l’analyse d’ondes radios pour la supervision du trafic aérien et maritime afin d’éviter les risques de collisions ou d’intrusions (sites à risques et protégés).

Altrnativ.com bénéficie du soutien de son partenaire stratégique Sipartech, opérateur majeur d'infrastructures européen et expert de la haute connectivité, et de celui d’autres acteurs technologiques eux aussi leaders dans leur domaine. La société opère en France et à l'international.

