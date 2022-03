Envie d’exporter? Les conseillers du commerce extérieur vous aident

Ils sont bénévoles, ont une forte expérience terrain et sont partout dans le monde. Ils? Ce sont les conseillers du commerce extérieur (CCE) de la France.

Leur mission: "Aider le développement des entreprises à l’international", explique Xavier Gesnouin, président tout juste réélu à la tête des 115 CCE de la Région Sud.

Avec 4.500 conseillers présents dans 154 pays, le réseau créé en 1898 dispose là d’une expertise précieuse: "Notre force, c’est que nous sommes des entrepreneurs et apportons à toute entreprise qui souhaite exporter dans un pays donné ou qui rencontre des difficultés à l’export, une vision de dirigeant. Aller à l’international n’est pas toujours la solution à une situation de crise, insiste celui qui est aussi président de MyTVChain et d’Enfazz Communication à Sophia Antipolis. On leur dit si le projet est faisable, viable et qui contacter. Notre accompagnement est opérationnel: nous mettons l’entreprise en relation avec les conseillers du pays concerné qui prendront attache, si besoin est, avec les acteurs institutionnels publics et privés."

Un avis pratico-pratique et surtout sans langue de bois. "Cette indépendance de parole, insiste le président régional, est facilitée par le fait que nous ne recevons aucune subvention de l’Etat."

Pour autant, les CCE de France travaillent en lien avec des organismes tels que Team Côte d’Azur, RisingSUD... "Dans la Région Sud, les CCE sont membres fondateurs du dispositif public d’accompagnement Team France Export coordonné par la Région Sud."

Outre cet appui aux dirigeants, le réseau des CCE conseille aussi les pouvoirs publics. Et Xavier Gesnouin de reprendre: "Nous participons régulièrement aux conseils stratégiques du gouvernement, des régions et auprès des ambassades à l’étranger. Nous leur transmettons nos analyses et recommandations sur les problématiques des échanges internationaux ou des marchés spécifiques."

Troisième mission, la formation des jeunes. "Nous partageons nos retours d’expérience en intervenant dans des établissements d’enseignement supérieur ou en organisant des actions spécifiques comme la manifestation régionale “Tous à l’international” qui vise à se faire rencontrer étudiants et entreprises qui ont besoin dans leur service export de stagiaires, CDI et autres VIE (volontariat international en entreprise dont les CCE sont à l’origine)."

Enfin, dernière activité et pas des moindres, les conseillers du commerce extérieur travaillent l’attractivité de la France. "On explique aux chefs d’entreprise étrangers les raisons pour lesquelles ils peuvent s’installer dans l’Hexagone."

Toujours avec leurs mots et vécu de dirigeants: "Nous valorisons les atouts de la France et facilitons les décisions d’investissement. Il faut arrêter le French Bashing", conclut Xavier Gesnouin.

> provence-corse-nice-ca.cnccef.org/ et www.cnccef.org/