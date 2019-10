Envie de devenir pilote? Air France lance une grande campagne de recrutement

Qui n'a jamais rêvé d'être pilote?

"Vous avez une passion pour l’aviation ? L’enthousiasme pour le métier de pilote de ligne? L'envie d’intégrer une compagnie où les femmes et les hommes partagent la fierté de travailler ensemble? Rejoignez-nous !" Le site de la compagnie Air France vous invite au voyage, ou plutôt à piloter celui de vos futurs passagers.

Il s'agit d'une formation entièrement prise en charge par la compagnie et qui sera effectuée au sein d’écoles partenaires puis du centre de formation Air France pour une durée d’environ 24 mois (pendant laquelle les cadets percevront une rémunération allant de 80 à 100% du SMIC), .

La filière cadets est accessible sous conditions, dès le baccalauréat et sans expérience préalable de pilotage. Pas de limite d'âge, cependant les responsables précisent: "La probabilité de réussir les tests de pré-sélection et de PSY 1 (Psychotechniques et psychomoteurs) est plus faible pour les candidats les plus âgés. En effet il est démontré que les performances cognitives mesurées au travers de ces tests diminuent avec l’âge."

Au terme de ce cursus de 24 mois, les pilotes cadets prendront les commandes d'Airbus A320 d'Air France ou de Boeing 737 de Transavia en qualité d'Officier Pilote de Ligne.

Encourager les femmes à candidater

Cette formation permet de susciter des vocations chez des candidats de tous horizons en mettant en avant les opportunités de carrière offertes par le métier de pilote de ligne.

La campagne d'Air France invite notamment les femmes à se présenter nombreuses à ce poste. Avec 14% de cadettes dans la promotion précédente contre 9% de femmes pilotes au sein de la compagnie, la filière cadets encourage la candidature de femmes à des métiers techniques et illustre l'engagement d'Air France en matière d'égalité professionnelle.

Les candidat(e)s retenu(e)s rejoindront les quelques 200 cadets déjà intégrés dans l'une des trois écoles partenaires: l'Ecole Nationale de l'Aviation Civile, l'école de pilotage EPAG et la L3HARRIS Academy.

Vous avez jusqu'au 15 décembre 2019 pour candidater sur corporate.airfrance.com