Entreprise cherche cadre informatique désespérément

Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? L’emploi des cadres est au beau fixe, en particulier dans la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Ce qui se traduit mécaniquement par des difficultés de recrutement plus importantes qu’au plan national. À l’échelle de l’Hexagone, selon l’étude diffusée lundi par l’Apec [Association pour l’emploi des cadres], 282.000 cadres seront recrutés en 2022 si l’on en croit l’échantillon de 8.500 entreprises interrogées par l’organisme. Lesquelles estiment que dans plus d’un cas sur deux, il sera difficile de trouver le bon candidat.

Mais dans la Région Sud, la proportion de recrutements compliqués est de 57%. Avec 18.000 embauches prévues cette année, la hausse de l’emploi des cadres est de 19% par rapport à 2021. Si ces chiffres sont autant de signaux d’une forte reprise économique, ils augurent aussi de tensions, en particulier dans des métiers aux compétences très recherchées comme les informaticiens.

Dans 80% des cas, les sondés anticipent des difficultés dans le recrutement de ce type de profil. Les spécialistes du service numérique, notamment à Antibes ou Aix, sont donc d’ores et déjà très soucieux.

L’industrie n’échappe pas à cette situation, avec 70% de recrutements présumés complexes dans la production et sur les chantiers.

Optimisme modéré

Pour autant, les cadres provençaux ne sont pas aussi optimistes quant à leur capacité à retrouver un job s’ils devaient quitter leur entreprise, que leurs homologues des autres régions. Moins pourvues en sièges sociaux, les régions Sud et Corse représentent des opportunités réduites par rapport à des territoires comme Ile-de-France ou Auvergne-Rhône-Alpes et surtout la mobilité géographique présente un solde défavorable. Si 3.700 cadres ont quitté la Région Sud entre 2018 et 2019, 4.370 s’y sont également installés.

Les profils les plus recherchés par les entreprises de la région sont les informaticiens, les commerciaux ou encore les chargés d’étude et de recherche et développement. 12% des embauches en 2022 portent également sur les métiers de la production industrielle et de chantier.

À l’inverse, seuls 2% des recrutements prévus cette année portent sur des fonctions de direction générale, une tendance partagée par la plupart des autres territoires, à quelques exceptions près comme la Bretagne ou le Grand Est. À l’exception de l’Occitanie où le pourcentage de recrutements de cadres anticipés comme difficiles est de 62%, la plupart des régions rencontrent les mêmes tensions. La Nouvelle-Aquitaine, la Normandie, l’Ile-de-France ou encore le Grand Est tirent toutefois un peu mieux leur épingle du jeu, avec moins de la moitié des embauches anticipées comme délicates.

Dans tous les cas, le top des trois fonctions les plus recherchées, dans l’ordre ou le désordre selon les zones géographiques, regroupe l’informatique, le commerce/marketing, et la recherche et développement.

Une chose est sûre, dans la région en particulier, c’est le moment, pour les informaticiens, de faire monter les enchères!