Entrepreneurs engagés de la tech, un nouvel incubateur ouvre ses portes à Sophia Antipolis

Vous êtes porteurs de projets innovants? Vous souhaitez évoluer tout en relevant les grands défis sociétaux? Tech Forward est peut-être fait pour vous. Ce nouvel incubateur situé sur le campus Sophia Tech, qui regroupe l’excellence de trois institutions expertes dans les domaines du business et de la technologie (EDHEC Business School, Institut Mines-Telecom et EURECOM) recrute actuellement sa première promotion de startups. L'appel à candidatures prendra fin le 22 janvier 2023, il est ouvert aux chercheurs, étudiants et diplômés des trois écoles partenaires mais aussi à toute startup répondant aux critères de sélection. Les projets incubés sont notamment des produits ou services technologiques à forte valeur ajoutée répondant à quatre défis majeurs de notre époque: People power (éducation, emploi, finances, données personnelles) ; climat (énergie, agriculture, mobilité, économie circulaire) ; santé (alimentation, bien-être, ..); transformation digitale (retail, industrie 4.0, blockchain, intelligence artificielle...).

Un écosystème business, scientifique et technologique favorisant les synergies, avec un accès privilégié aux meilleurs partenaires, infrastructures et ressources transversales: voici ce à quoi auront accès les entrepreneurs de Tech Forward pour accélérer le développement de leur projet.

Défis sociétaux

Le programme, conçu par EDHEC Entrepreneurs, offre pendant un an: un accompagnement personnalisé dédié et l’accès à plus de 300 experts métiers (financement, juridique, marketing, produit etc) ; Un large réseau d’enseignants-chercheurs et d’alumni des trois institutions ; Des mises en relation avec différents acteurs du financement (business angels et fonds de Venture Capital partenaires) et un accompagnement à la performance globale (économique, sociale et environnementale) pour décupler son impact et développer des pratiques responsables en interne etc.

«Avec nos partenaires, nous installons Tech Forward au cœur d'un écosystème qui constitue un fantastique vivier de talents pour des projets de startups. En associant l'expertise

technologique d'EURECOM sur les domaines clés du numérique, l'expérience business et incubation de l'EDHEC, et la force du réseau IMT, Tech Forward offre des atouts majeurs aux futurs créateurs. L’incubateur sera un formidable outil de développement de l'entreprenariat et d'attractivité pour notre région!» explique David Gesbert, directeur général d’EURECOM.

Enthousiasme partagé par Emmanuel Métais, directeur général de l’EDHEC Business School «Le lancement de Tech Forward en partenariat avec EURECOM et IMT illustre notre engagement en faveur d’un entrepreneuriat à forte dimension technologique au cœur des territoires. Au croisement du business et de la technologie, il va nous permettre d’aider les porteurs de projets innovants de nos trois institutions à concrétiser leur ambition. Grâce à son écosystème unique, Tech Forward est un formidable accélérateur pour passer à l’échelle supérieure et soutenir des entrepreneurs engagés».