Entrepreneur, irez-vous vous métamorphoser demain à Paris?

Se métamorphoser: une thématique choisie avant le conflit russo-ukrainien et qui découle de la pandémie, de la nécessité de changement imposée par le réchauffement climatique et l’irruption du Web3.

"Tout s’emballe, et nos entrepreneurs doivent à nouveau réécrire leur histoire et se transformer", explique Patrice Begay, directeur exécutif communication de Bpifrance et de Bpifrance Excellence, qui attend quelque 70.000 visiteurs sur place ce jeudi et "et des millions en ligne!"

French Tech, French Fab, French Care, entreprises du climat, créateurs d’entreprise... Tous les secteurs et toutes les communautés seront présents.

Comme pour les éditions précédentes, BIG ne fait pas les choses à moitié avec 500 ateliers – à suivre en ligne ou en direct –, 16.000 mises en relation et 1.000 intervenants, 47 pays touchés, plus de 260 heures de contenus et plus de 1.000 entreprises de la Région Sud déjà inscrites.

Le tout étant gratuit "pour favoriser un maximum d’entrepreneurs".

La veille – toujours à l’Accor Arena –, la 2e édition de l’événement La Deeptech voit BIG aura permis à toutes les personnes intéressées par les technologies de rupture de découvrir les startups deeptech tricolores.

Programme

La manifestation montre aussi l’exemple en se métamorphosant et en (ré)inventant des espaces qui répondent aux grands enjeux de business de demain. À commencer par un espace dédié aux innovations du grand programme France 2030, une zone expérientielle sera consacrée au Web 3 et une nouvelle plateforme dédiée à l’export où les experts et entrepreneurs du monde entier répondront aux interrogations des dirigeants français qui s’exportent.

La Fabrique à entreprendre a, elle aussi, été repensée pour que les créateurs d’entreprise rencontrent les réseaux d’accompagnement et c’est le grand retour de la Place des rendez-vous supprimée pour cause de Covid.

Networking en perspective avec plus de 500 investisseurs acheteurs, conseillers experts. Pour que chacun s’y retrouve dans la multitude des ateliers et conférences, "On a développé un outil digital qui propose en push des suggestions d’animations selon ses centres d’intérêt."

Et Patrice Begay de conclure: "La métamorphose profonde sur laquelle on ne revient pas, c’est la clé. L’homme est ce qu’il fait; la vision du futur place l’humain au cœur des entreprises d’avenir."

> big.bpifrance.fr/fr