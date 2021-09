En vingt ans d'existence, l'incubateur Paca-Est a durablement lancé 60% de ses startups

Hasard du calendrier, l’incubateur Paca-Est a célébré ses vingt ans la même semaine que l’association sophipolitaine Telecom Valley soufflait ses trente bougies. Fondé en 2001 par l’Université Côte d’Azur (alors Université Nice Sophia Antipolis), celle de Toulon et l’Inria, l’incubateur "vise à stimuler l’entrepreneuriat à partir des recherches universitaires et des technologies innovantes", explique son président actuel, Laurent Londeix. Il soutient et finance les entrepreneurs innovants azuréens et varois pour les aider à lancer leur projet jusqu’à leurs premières ventes et levées de fonds d’amorçage. Vingt ans plus tard, le constat est très positif puisque Paca-Est, ce sont 150 entreprises actives sur 252 projets. Vingt ont été rachetées souvent par des groupes prestigieux. Ce sont 1.200 emplois régionaux directs créés, un chiffre d’affaires 2020 de 78 M€ – 40% à l’international – et 200M€ levés dont les trois quarts dans le privé. "Mais il reste encore beaucoup à inventer", souligne Laurent Londeix. D’où la mise en place d’un conseil d’orientation stratégique qui impulse les orientations à l’incubateur. Deux ont déjà été déterminés: "Nous voulons intégrer les thématiques économiques régionales à l’accompagnement de l’incubateur. Au nombre desquelles, la transition écologique, l’intelligence artificielle et le tourisme qui, après la pandémie, doit se réinventer. Nous y travaillerons avec l’université et les acteurs du secteur", promet Laurent Londeix qui souhaite aussi élargir l’action de Paca-Est au-delà de la période d’incubation en organisant des rencontres entre entrepreneurs et chercheurs sur des thèmes comme le recrutement, le commercial, l’accès au financement.. Le but ultime étant d’accélérer le développement des startups pour qu’elles deviennent des ETI.

Parce qu’on ne parle bien que de ce qu’on a vécu, voici les conseils que quelques "vieux incubés" font passer aux p’tits nouveaux.

Vendez, vendez, vendez! Antoine Perry a été accompagné par l’incubateur Paca-Est entre 2004 et 2006. Il est le fondateur et CEO de SeaSatCom, architecte de solutions de communications maritimes sur la technopole de Sophia Antipolis. Si les yachts, la marine marchande et de plaisance ont Internet, c’est un peu grâce à lui. La Covid a certes freiné sa dynamique de croissance (12 personnes, 2,2 M€) mais point positif, "elle nous a aussi forcés à innover dans la cybersécurité maritime". Sa suggestion aux startuppers: "Il faut vendre, vendre, vendre. Cela fournit des fonds, du chiffre d’affaires et de la crédibilité auprès des investisseurs."

Antoine Perry de SeaSatCom. (Photo K.W.).

Ayez un client! Parmi les premiers incubés (2002-2004), Stéphane Maynard est le cofondateur de BeNomad, un éditeur de logiciels et de services de mobilité basé à Villeneuve-Loubet. "Au début, il n’y avait pas de locaux", se souvient-il, ce qui n’a pas empêché la startup de grandir pour compter 20 salariés et afficher un chiffre d’affaires de 2M€ dont 50% en Europe. Désormais dans l’électromobilité un marché très porteur, BeNomad s’attaque au secteur automobile et travaille avec Renault.

Et Stéphane Maynard d’admettre de la Côte d’Azur est un vivier pour trouver des collaborateurs.

Son conseil: "Ayez un premier client pour être reconnu par le marché."

Stéphane Maynard de BeNomad. (Photo K.W.).

Soyez résilient Jean Riondel est le président et directeur de Mini Green Power à Hyères. Ses mini-centrales vertes transforment les déchets verts en énergie propre et locale. Celui qui à ses débuts ignorait ce qu’était un business plan est désormais en pleine accélération. Il réalise un chiffre d’affaires de 1,2M€ et a un portefeuille de brevets estimé à 18M€. Son message: soyez résilient et travaillez en groupe. "On nous a annoncés 1.000 fois morts et enterrés mais on est là. Tant qu’il y en a un qui y croit, on continue. Et entourez-vous de personnes qui ont déjà réussi: ça donne du courage."

Jean Riondel de Mini Green Power à Hyères. (Photo K.W.).

Anticipez Olivier Choulet a intégré Paca-Est en 2010. "On avait une vision – des polymères à base d’ingrédients naturels pour les peintures – mais pas la techno. L’incubateur nous a permis de nous structurer et de créer Ecoat." Une structuration réussie puisque l’entreprise grassoise "double le chiffre d’affaires tous les trimestres et nous sommes 30 salariés". Avant de préciser: "Nous étions 17, il y a sept mois". Son conseil: "Ce n’est pas la techno qui fait le succès mais l’humain qu’il faut gérer et anticiper car on ne part pas pour un marathon mais un ultratrail."

Olivier Choulet, Ecoat à Grasse. (Photo K.W.).

Sachez bien vous associer... Teresa Colombi a fondé LudoTIC (15salariés, 1,2M€ de chiffre d'affaires) après avoir gagné en 2004 le concours d’entrepreneuriat étudiant, le Challenge Jeunes Pousses. Revenue sur la technopole après avoir été basée à Nice pendant quelques années, LudoTIC accompagne les entreprises dans le digital, "à faire des logiciels, interfaces... ergonomiques et faciles à utiliser". En résumé, rendre l’informatique sexy. L’incubateur a aidé la souriante scientifique italienne à "transformer son idée issue de la recherche fondamentale en quelque chose de vendable". Son conseil: bien s’associer.

Teresa Colombi, LudoTIC à Sophia Antipolis. (Photo K.W.).

Profitez de la richesse du territoire Sandrine Hugues, docteur en neurosciences, a cofondé en 2013 à Sophia E-Phy-Sciences grâce au soutien de Paca-Est et du CNRS. Il s’agit d’une plateforme d’électrophysiologie qui vise à détecter en amont des candidats médicaments ayant un potentiel thérapeutique dans les pathologies du système nerveux central. "L’incubateur nous a donné les clés pour apprendre ce que c’était d’être un créateur d’entreprise." Son message: "Le territoire a beaucoup de richesses et on peut bénéficier de beaucoup de soutien pour mener à bien cette aventure de l’entrepreneuriat."