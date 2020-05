En 2015, le village de Moulinet faisait figure de pionnier en adoptant une voiture électrique

Prime à la reconversion, production de véhicules propres, etc. Les annonces du Président n’ont pas convaincu, dans les Alpes-Maritimes, tous les professionnels du secteur et potentiels acheteurs. En 2015, le village de Moulinet dans le pays-mentonnais mettait à disposition de ses administrés et des touristes une voiture électrique. Une vraie première.

L’énergie électrique n’est pas destinée qu’aux grandes villes. Dans le haut pays mentonnais, Moulinet a pris le virage dès 2015 en achetant une coquette Renault Zoé blanche (grâce à des subventions et un bonus de 6.000 euros, N.D.L.R.). Garé au centre du village, le véhicule non polluant bénéficie d’une autonomie de 120 kilomètres. Quatre bornes électriques ont été installées, dont celles financées par la Communauté d’agglomération de la Riviera française (Carf). "Le personnel communal, les habitants ou même les touristes… Tout le monde peut louer la Zoé à la demi-journée. Et ça marche! Notre voiture est rentrée dans le quotidien des Moulinois. Certains habitants ont même acheté leur propre véhicule électrique", souligne le maire, Guy Bonvallet. >> LIRE AUSSI. La filière automobile des Alpes-Maritimes déçue par les mesures de soutien de l'Etat Un village dépendant de la route À l’origine de cette initiative écolo: la situation géographique du village qui compte 280 âmes. Niché entre mer et montagne, Moulinet reste très dépendant de la route et donc… de la voiture. "Les actifs en ont besoin pour aller travailler sur Menton ou Monaco. Les retraités empruntent la route pour des rendez-vous médicaux sur le littoral. Il semblait compliqué d’installer un funiculaire jusqu’au littoral, c’est pourquoi, il fallait trouver une alternative à la voiture", souligne avec un trait d’humour le premier magistrat, réélu depuis dimanche pour un troisième mandat. >> LIRE AUSSI. La vente des véhicules propres dopée par les annonces de Macron? Ce concessionnaire azuréen y croit À souligner que la route de montagne qui mène vers Moulinet est ponctuée de montées et de descentes. En réalité, le parcours sportif convient plutôt bien à la Zoé moulinoise qui en a sous le capot. "Car elle se recharge dans les pentes. Le trajet entre Menton - situé à 35 kilomètres - et Moulinet se fait sans problème." Bien sûr, la voiture électrique se fatigue davantage sur l’autoroute et sa distance d’utilisation sans recharge reste limitée. En quelques années, Zoé est devenue une habitante très appréciée du village. Une enfant du pays qui carbure à l’air pur. >> LIRE AUSSI. Ce fabriquant de pièces pour voitures propres à Valbonne se satisfait du fond de 600 millions promis par le gouvernement