Avec 39 718 (1) entreprises dans le département, l’artisanat « se porte bien dans le 06 », affirme Franck Simoes, conseiller entreprises à la Chambre des métiers et de l’artisanat de la région Paca. « Au niveau régional, un créateur d’entreprise sur trois est un artisan. Cela représente plus de 300 000 actifs, du dirigeant aux salariés, en passant par les conjoints collaborateurs et les apprentis. »

Des secteurs « en tension »

Pourtant, certains secteurs sont « en tension » et « peinent à recruter », note Gladys Cuynat, chargée de développement économique, experte RH à la Chambre des métiers et de l’artisanat. C’est par exemple le cas des métiers de la production comme les chaudronniers ou les ferronniers. Des métiers « anciens avec des conditions de travail difficiles et qui nécessitent un savoir-faire très pointu. » À l’inverse, d’autres secteurs comme le service (coiffeurs, esthéticiennes, jardiniers…) ou l’alimentation (vendeurs en boulangerie) attirent « mais la demande des recruteurs est tellement forte qu’il n’y a pas assez de profil de candidats ». Rien que sur le stand de la Chambre des métiers, 35 offres d’emploi étaient proposées et autant de formations en apprentissage. « Les métiers de l’artisanat sont un véritable enjeu pour le bassin mentonnais, note le maire Jean-Claude Guibal. Certains sont méconnus alors que ce sont de beaux métiers qui nécessitent un vrai savoir-faire et permettent de vivre correctement. Je pense notamment aux bouchers. » Une attention particulière a donc été portée sur le secteur à l’occasion de ce Forum de l’emploi. Une initiative qui s’inscrit dans une volonté plus globale de développer l’intérêt des jeunes pour l’artisanat.

Des formations seront ainsi proposées lors du prochain rendez-vous de l’emploi, le Salon de l’orientation et de la formation professionnelle qui se tiendra en mai.