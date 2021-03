Emploi: faut-il encore rédiger une lettre de motivation?

"Une lettre de motivation originale fait la différence"

"Cela fait dix ans qu’on annonce la mort de la lettre de motivation mais elle est toujours là. Et même si on la lit de façon rapide, on la demande à chaque fois dans les annonces que l’on publie, fait remarquer Jean-Laurent Terrazzoni, DRH de Comdata, entreprise spécialisée dans l’externalisation de relations clients. Elle est encore nécessaire pour certains postes, notamment ceux qui ont trait à l’organisation comme le marketing. Sans faire de discrimination, elle l’est moins pour des postes manuels; on lui préférera alors le CV qui montre le savoir-faire de la personne."

Et de préciser: "A deux CV égaux, une lettre de motivation originale fera la différence" et permettra de décrocher le graal: c’est-à-dire un entretien avec le recruteur.

Pas de copier-coller

Quels sont les éléments qui doivent y figurer? Premier conseil de Jean-Laurent Terrazzoni: "Évitez d’envoyer la même lettre type à des dizaines de DRH et surtout oubliez le copier-coller des modèles que l’on peut trouver sur Internet. Un phénomène que l’on remarque très souvent lorsqu’il s’agit de candidatures spontanées… ou de demandes de stage! La lettre doit être personnalisée, montrer que le candidat s’est renseigné sur l’entreprise pour laquelle il postule, pourquoi il veut l’intégrer." En clair, montrer qu’il sait de quoi il parle.

"Enfin, elle doit être révélatrice du parcours de la personne et surtout de ces fameux softs skills, du parcours et du savoir-être de la personne."

Rédiger une lettre de motivation prend du temps, admet le DRH. Elle doit faire une page, "C’est le minimum syndical et les fautes d’orthographe sont rédhibitoires." Tout comme les adresses mail farfelues. "Quand on recherche un emploi, il faut un mail sérieux." Féeclochette ou Superlulu, sont donc à éviter, par exemple.

Aux personnes qui peinent à l’écrire, Jean-Laurent Terrazzoni conseille de se rapprocher des "services de Pôle Emploi qui peuvent les accompagner ou bien de regarder sur Internet comment réussir sa lettre de motivation".

E-recrutement oblige, "On parle de plus en plus de vidéo de motivation : de clips d’une minute dans lesquels le candidat se présentera. Cela concerne surtout le marketing, le créatif…"

En attendant, la lettre de motivation tient toujours la corde...