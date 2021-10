Élections à la chambre de métiers: qui pour défendre l'artisanat?

Gilles Dutto (Liste La Voix des artisans): "Nous ne voulons pas d'une fusion CMA-CCI"

Gilles Dutto, artisan boulanger pâtissier à Opio et Châteauneuf Grasse, est également président de la Fédération des maîtres boulangers et pâtissiers des Alpes-Maritimes et engagé dans le syndicalisme depuis ses 18 ans. Il est la tête de liste de La Voix des artisans dans le 06, une liste soutenue par l’U2P – Union des entreprises de proximité –, dont il est membre. Il a déjà été vice-président à la CMA06.

Quelle est la force de votre liste ?

Notre liste est soutenue par l’U2P qui porte bien son nom. Notre force, c’est la proximité. Nous sommes des artisans au service des artisans. Nous représentons plus de 400 métiers. À l’U2P, vous avez la CAPEB (entreprises du bâtiment), la CGAD (hôtellerie et alimentation), la CNAM (arts et métiers), l’UNAPL (professions libérales) et la CNATP (travaux publics

et du paysage). Notre mission est donc de défendre et promouvoir l’économie de proximité, de faire entendre sa voix.

Quels sont vos engagements pour les artisans ?

Nous avons dégagé sept engagements que nous comptons mener à bien. Accompagner nos entreprises en toutes circonstances, simplifier les formalités administratives, garantir

une offre de formation adaptée aux entreprises et aux territoires, développer les activités des artisans dans les villes et villages, accompagner les porteurs de projet–créateurs, repreneurs –, défendre un aménagement commercial et urbain adapté, valoriser et représenter notre identité spécifique qu’est l’artisanat.

Ce que la liste concurrente soutient, et à quoi vous ne souscrivez pas du tout ?

La liste concurrente est issue d’un mariage entre la Fédération française du bâtiment (FFB) et la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME). Autrement dit, ils défendent davantage les grandes entreprises et ne souhaitent qu’une chose, récupérer le plus de chambres de métiers possible pour parvenir à une fusion avec les chambres de commerce et d’industrie. C’est vraiment quelque chose que nous réfutons. Nous voulons être les agents de la spécificité artisanale et nous ne braderons pas les intérêts de ceux que

nous représentons et qui nous ressemblent, au profit des grandes entreprises.

> Lavoixdesartisans.fr

Pascal Rolfo (liste Fiers d’être artisans): "POur une chambre qui défend l'intérêt collectif"

Pascal Rolfo est boulanger, la cinquième génération de sa famille dans le métier, et il a créé sa marque Le Côte d’Azur, un gâteau, bio, sans lactose, aux saveurs exclusivement locales et uniquement vendu en ligne. Artisan depuis 30 ans, syndiqué depuis toujours, il a déjà été élu à la CMA des Alpes-Maritimes. Il est la tête de liste Fiers d’être artisans dans le 06, une liste soutenue par la FFB et la CPME.

Quelle est la force de votre liste ?

210 personnes sont inscrites sur notre liste au régional –35 dans les Alpes-Maritimes– qui représentent 22 métiers et qui ont une expérience de gestion sur tout le territoire. Nous mettons aussi en avant une indépendance politique totale. Nous ne défendons qu’un seul parti: celui de l’entreprise, avec pour mission première de ne plus jamais laisser un artisan seul.

Quels sont vos engagements pour les artisans ?

Nous en avons listé six dans notre programme avec, à chaque fois, des actions concrètes à mettre en place. Comme créer une journée de l’artisanat dans les écoles primaires, remettre en place un salon de l’artisanat, créer un titre de Meilleur Artisan de France, travailler à l’insertion des artisans en situation de handicap, mettre à mal la concurrence déloyale... Des propositions concrètes et réalisables existent à chaque marche de notre programme.

Ce que la liste concurrente soutient et à quoi vous ne souscrivez pas du tout ?

Je n’ai pas envie de taper sur les autres, ce sont aussi des artisans. Je voudrais juste préciser que nous ne sommes pas des "artisans Medef", comme ils le disent et nous ne souhaitons pas fusionner les chambres de commerce et d’industrie avec les chambres de métiers et de l’artisanat. Nous prônons la création d’une maison commune avec deux chambres bien distinctes: une pour les commerçants et industriels, l’autre pour les artisans. Nous ne pouvons pas nier que nombre de formalités se font en doublon, et c’est l’argent des artisans qui n’est pas utilisé à bon escient. Un agriculteur qui se met à transformer sa matière première puis commercialiser ses produits, il va où? C’est compliqué de

s’y retrouver et nous voulons avant tout que l’artisan retrouve une chambre à son écoute et qui défende toujours et avant tout, l’intérêt collectif, en toute transparence.

> Fiersdetreartisans.fr