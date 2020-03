DuneGestion aide les entreprises à passer au télétravail

Désormais, pour la majorité des Français, il n’y a pas d’autre solution que de télétravailler. Plus facile à dire qu’à faire. Mais comment? Avec quels outils? Autant de questions que se posent les dirigeants d’entreprise qui n’avaient pas anticipé un passage aussi rapide - et forcé - au travail à distance.

C’est là qu’intervient DuneGestion, un logiciel de gestion "Permettant d’assurer toutes les fonctions de l’entreprise", explique Rolland Berda, fondateur de Dune Adviser en Suisse, une société qui dispose de deux filiales, DuneAdviser, opérationnelle depuis 2018 à Monaco, et DuneGestion qui a ouvert en janvier 2019 à Nice.

Licences gratuites

Loin de vouloir profiter de la crise pour s’enrichir, le dirigeant propose gratuitement des licences utilisateurs pour une durée de six mois à de potentiels futurs clients.

"Le but est de faciliter la mise en place de télétravail en cas de besoin." Une démarche lancée au début du mois avant la mesure de confinement auprès des clients historiques de DuneAdviser.

"Nous avions décidé d’offrir à nos utilisateurs des licences illimitées pour qu’ils puissent faire migrer l'intégralité de leurs collaborateurs en télétravail", confirme Rolland Berda.

L’offre s’étend maintenant à toutes les entreprises qui peuvent bénéficier de DuneGestion. "Commercialisé depuis cinq ans, notre logiciel de gestion de projet s’adapte tous les secteurs d’activité et toutes les tailles d’entreprises, souligne David Aillaud, directeur général de DuneGestion Suisse. À l’origine, nous l’avions créé pour répondre à nos propres besoins dans la gestion d’un énorme projet dans l’immobilier, celui du Quartier de l’Étang à Genève. Comparable à celui de l’extension en mer à Monaco, il regroupait une centaine de personnes : des mandataires aux responsables de la ville en passant par les architectes et ingénieurs. Il fallait un outil collaboratif en mode SaaS pour organiser la masse d’informations et d’intervenants."

Accessible depuis n’importe quel support

C’est ainsi que DuneGestion est né. Un logiciel qui gère les contacts, emails, rendez-vous, notes de frais, factures, stocks…, tous les avancements d’un projet en temps réel depuis une seule et même plateforme accessible à tous les collaborateurs depuis n’importe quel support : mobile, tablette, ordinateur.

Rien à installer, tout est accessible depuis un navigateur. Un "plus" appréciable pour le travail à distance. C’est cette simplicité d’utilisation que les deux responsables mettent en avant pour aider les entreprises à télétravailler et à faire de cette situation pénible une opportunité d’évolution.

"Le logiciel comporte plus de vingt modules généralistes qui répondent aux besoins des entreprises…" Les modules restants, de type métier, sont adaptés à chaque activité comme la gestion immobilière, l’événementiel ou le yachting.

L’entreprise compte ainsi parmi ses clients les Ballets de Monte-Carlo, la Fondation Prince-Pierre ou encore Yacht-Side. Et David Aillaud de reprendre: "A notre projet immobilier du quartier de l’Étang à Genève, nous avons ainsi ajouté un module de vente en ligne d’appartement. Nous les avons tous vendus, soit 448."

Autre belle réussite de Dune dans l’événementiel cette fois, l’organisation de la fête des vignerons de Vevey (Suisse): "Une manifestation qui a lieu tous les vingt ans depuis trois cents ans et qui réunit quelque 300.000 spectateurs. Sa préparation s’échelonne sur cinq ans avec notamment la construction d’une arène et la gestion de 6.000 volontaires, de dizaines de milliers de costumes et de centaines de milliers d’entraînements." Une gestion fluide rendue possible par le logiciel.

En cette crise sanitaire, il serait vain de songer organiser de telles fêtes mais selon l'adage "Qui peut le plus peut le moins"', DuneGestion peut vraiment faciliter le télétravail d’une TPE-PME.





dunegestion.com