Didier Gamerdinger réagit à la mobilisation du 7 février : «Tout ne va pas si mal à Monaco»

Quelques jours à peine après la grève du 7 février dernier, le Conseiller de gouvernement ministre des Affaires sociales et de la Santé, Didier Gamerdinger ne pouvait pas rester muet.

Pour autant, pas de grande annonce non plus. Le Conseiller reste philosophe et tempère la situation: "L’USM a régulièrement des mouvements de revendication. C’est leur façon de fonctionner. Je considère et je ne suis pas le seul, qu’à Monaco, la situation est déjà bien. On assure le plein-emploi, nous accompagnons les salariés vers le retour à l’emploi, savoir que ses enfants pourront travailler à Monaco, ça donne de la sérénité. Le cadre de travail est bon, et le salaire moyen est intéressant. On est dans un environnement qui est plutôt favorable."

Ce salaire moyen, de 4 130,05 € en 2018, enthousiasme Christophe Glasser, le secrétaire général de l’USM: "Cela signifie qu’accéder à notre revendication d’un salaire minimum à 2 250 euros brut ne devrait pas déranger les employeurs de Monaco!"