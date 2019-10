Deux nouvelles réalisations pour la startup niçoise qui entend maîtriser les inondations en milieu urbain

F-REG, startup installée au CEEI à Nice et créée en 2014 propose une innovation qui s'attaque à la maîtrise des inondations en milieu urbain et aux réductions des pollutions pluviales suite aux débordements des réseaux d'assainissement. Elle vient de finaliser deux nouveau chantiers, à Biot et Marseille.

La startup F-Reg (pour Flux-Régulation), dirigée par ses co-fondateurs Thierry Courbon et Emmanuel Curinier, vient de finaliser deux chantiers avec la ville de Biot d'une part et Euroméditerranée à Marseille, d'autre part. A Biot, il s'agit du projet du parking des Bâchettes où quatre valves hydrodynamiques ont été installées pour permettre d’augmenter la capacité de stockage du bassin de rétention de la ville (de 450 à 602 m3). Grâce au surdimensionnement de 267 ml de conduites, à la pose de ces quatre vannes hydrodynamiques de différents diamètres, ce nouveau volume de stockage aurait permis d'absorber 83 % de la pluie tombée le 3 octobre 2015. A Marseille, pour Euroméditerranée, F-Reg a mis en place un réseau de stockage des eaux de pluies sous la chaussée évitant la construction d'un bassin de rétention qui aurait mobilisé plus de 5.000 m² de foncier. Maîtrise des inondations F-Reg, lauréat du concours Water Ressourcer Challenge porté par Véolia en 2018, emploie sept personnes et envisage un CA 2019 à 400.000 euros. L'ambition d'Emmanuel Curinier, directeur général : « Réduire l’impact de notre société sur l’environnement, et en particulier sur la qualité des eaux de surface. Pour cela nous avons développé un nouvel outil : une vanne hydrodynamique de régulation autonome. » L'innovation de la startup s’adresse au marché des collectivités territoriales, avec ce concept unique qui permet une nouvelle approche de la gestion des réseaux d’assainissement en milieu urbain qui saturent et débordent lors des pluies. En jeu, la maîtrise des inondations et la réduction des pollutions pluviales. www.f-reg.fr

