Des stations de ski noires de monde mais dans le rouge financièrement

Belle affluence au sommet

"Les week-ends ont été très forts. Avant même le début des vacances scolaires, on a eu des réservations en semaine. Durant la période de la zone A, c’était plus moyen. Mais dès que le tour des parisiens est arrivé on a eu une bonne fréquentation", énumère le directeur de l’office de tourisme d’Auron, Pascal Lequenne, qui évoque un taux de réservation flirtant avec les 100 %. "Du moins dans les résidences meublées, même si cela a été plus compliqué pour les hôtels du fait notamment de l’absence de restauration."

Même constat à Isola 2000, voire à Saint-Dalmas-le-Selvage dont le parking était souvent plein. "La vie était là", résume Frédéric Gilles, le directeur des trois stations de Nice Côte d’Azur. Charles-Anges Ginésy, le président du conseil départemental et du syndicat intercommunal de Valberg, a même vu "s’ouvrir à nouveau les volets de certaines résidences secondaires dont les propriétaires ne venaient plus".