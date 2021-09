Des résultats semestriels dans le sens du poil pour Virbac

La semaine a été bonne pour le laboratoire de santé animale carrossois Virbac. Après avoir signé 15% de parts supplémentaires dans l’entreprise chilienne aquacole Centrovet – ce qui porte ainsi à 66% sa participation -, Sébastien Huron, directeur général, groupe Virbac, et Habib Ramdani, son directeur des affaires financières, ont annoncé d’excellents résultats financiers pour le premier semestre 2021.

Le chiffre d’affaires de 529,4M€ connaît une hausse de 21% par rapport à l’année précédente à taux constants et à périmètres (en dehors du désinvestissement de la marque d’antiparasitaires Sentinel à l’été 2020, ndlr). Le résultat net courant est, lui, de 74 ,4M€, en progression de 38,9% par rapport au premier semestre 2020.

"Cette performance s’inscrit dans un marché de la santé animale très dynamique qui bénéficie de nombreux paramètres favorables", analyse le directeur financier. Parmi lesquels un nombre de visites chez le vétérinaire en forte augmentation dû à l'explosion des adoptions des animaux de compagnie. Ce qui a pour corollaire une hausse du panier moyen des dépenses. "Cet effet volume très important déjà observé en 2020 se poursuit, voire s’accélère, en 2021."

A cela s’ajoute un engagement très fort des équipes et un rebond par rapport au 1er semestre 2020 marqué par la crise de la Covid. Toutes les régions du monde ont contribué à la croissance de Virbac, à l’exception du Chili qui, avec un retrait de 19,1% à taux réels, a souffert des conséquences de la pandémie sur l’industrie du saumon. "Mais nous l’avions anticipé, rassure Habib Ramdani. La quasi-totalité de nos 33 filiales a eu des croissances à deux chiffres sur le premier semestre, du jamais vu! Celle de l'Inde, notamment, a été de plus de 50%."

Autre motif de satisfaction, les vaccins et les produits de spécialité à l’instar du Suprelorin (un palliatif à la castration chirurgicale, ndlr) connaissent également un fort développement, tout comme le secteur des animaux de production (+17,7% à taux constants).

Autant de facteurs qui expliquent la croissance supérieure à celle du marché affichée par Virbac: «4 points sur les douze mois roulants et 7 points sur les six premiers mois de 2021, détaille Habib Ramdani qui poursuit, notre ratio de profitabilité s’est hissé à 20% et devrait se stabiliser aux alentours de 16 % en fin d’année. Cela signifie qu’on aura atteint dès 2021 notre objectif de 15% en 2022. Et cela, malgré le désinvestissement de Sentinel et le rebond de nos dépenses commerciales et de R&D."

Géo-extension, fusions

et acquisitions

Et Sébastien Huron, le directeur général, de compléter: "Cette belle performance est aussi la conséquence du déploiement de notre stratégie. Outre l’innovation et la R&D, nous avons deux moteurs de croissance additionnels: l’extension géographique de notre gamme que nous avons mis en place depuis quelques années et le focus sur les produits clés du groupe, les Virbac Busters comme le pet food qui réalise une excellente performance à plus de 21%. L’axe de développement business est également très fort. Nous sommes très agiles pour trouver et mettre en place des partenariats commerciaux et de R&D."

Perspectives

Ces bons résultats permettent au laboratoire de Carros qui compte 4.900 collaborateurs dans le monde d’envisager l’avenir sereinement et de travailler sur le plan Virbac 2030 "avec le renforcement de notre R&D, d’éventuelles opérations de fusion et d’acquisition pour compléter notre portefeuille et notre présence dans certains marchés. C’est notre troisième moteur de croissance que nous n’avons pas encore vraiment allumé", conclut Sébastien Huron.