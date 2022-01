Des entrepreneurs du Monaco Economic Board en mission pour décrocher des marchés à Dubaï

Sa position, au centre du golfe Persique, ouvre en effet un marché de quatre milliards de personnes pour le business dans un rayon de quatre heures d'avion. Un atout dont Dubaï se targue pour développer ses secteurs clés: le commerce, la logistique, la finance, la manufacture et l'immobilier. En matière de business, cette ville-monde a des velléités aussi élevées que la Burj Khalifa, plus haute tour du monde culminant à 828 mètres, devenue le symbole de la ville.

"Monaco et Dubaï ont les mêmes priorités même si l'échelle n'est pas la même en termes de population et de marchés", continue Michel Dotta, rappelant que le lien entre les deux villes s'est forgé en 2017, lorsqu'il a accueilli en Principauté le ministre de l'Économie des Émirats arabes unis à l'occasion d'une tournée de promotion de sa destination, en Europe.

Les points communs entre les deux villes ne s'arrêtent pas au fait d'être deux oasis où le luxe règne et où le shopping est roi. Les valeurs de stabilité politique, la sécurité et la diversité d'entreprendre rassemblent. Et c'est ce qu'est venu plaider le MEB hier en entamant sa mission.

Liens personnels

"Nous entrons très profondément dans la culture de Dubaï en nouant des liens personnels avec les Émirats qui vont nous servir pour s'inscrire un peu plus dans le tissu dubaïote", espère Guillaume Rose, directeur général du MEB accueilli ce mercredi par Ahmed Bin Sulayem, qui dirige le DMCC pour Dubaï Multi Commodities Center, une zone franche tentaculaire de la marina.

L'homme charismatique s'est passionné pour le café pendant le confinement, à tel point qu'il n'hésite pas à sortir un réchaud et une cafetière italienne pour faire goûter à qui veut le nectar obtenu par des grains rares en provenance d'Amérique du Sud et torréfiés par ses soins, en bon passionné.

Quand il parle business, comme le café, il est fort et corsé. Sa zone franche - ou se sont déroulés hier les échanges entre le MEB et le tissu d'entrepreneurs locaux - est passée 20 à 20 000 membres en vingt ans, et rassemble 190 pays, qui peuvent dans cet espace faire du commerce et vivre, sans taxes et restrictions administratives. C'est un modèle de l'écosystème dubaïote avec 118 milliards de dollars de revenus au compteur. Démesuré, comme tout à Dubaï!