Plus que deux jours pour profiter des soldes à Monaco

Alors qu’ils se sont achevés le 1er août dernier en France, les soldes ne se terminent que ce samedi soir à Monaco. Onze jours de plus pour la Principauté. Pour autant, ce délai supplémentaire profite-t-il aux commerçants? Beaucoup de professionnels interrogés ce mercredi, à quatre jours de la fin des soldes, seraient tentés de répondre par la négative.

Des touristes nombreux

Si les rues de Monaco sont bondées et les sites touristiques prisés, les commerces, eux, ne sont pas forcément très fréquentés. Dans la rue Grimaldi, que l’on soit bijoutier ou à la tête d’un magasin de vêtements pour hommes ou pour femmes, ou même d’un commerce de chaussures, les responsables des boutiques le confirment: le touriste à Monaco n’est pas venu faire les magasins. "Et encore moins pour dépenser beaucoup. Nous sentons clairement que le pouvoir d’achat n’est plus le même. Ce ne sont plus les touristes aussi fortunés qu’avant", glisse une commerçante de bijoux de la rue Grimaldi.

Que ce soit chez Caroll, Tara Jarmon ou encore chez Sandro, ces derniers jours de soldes ne sont pas les plus actifs. Pour les uns, il manque une réelle communication sur ces dates. "Il faudrait clairement annoncer aux alentours que les soldes sont prolongés ici. Or ce n’est indiqué nulle part. Et c’est sans compter que plus personne ne s’y retrouve, explique la responsable chez Sandro. En France, ils ont bougé les dates; à Monaco, les soldes ont été prolongés au-delà de la France. Et dans le même temps, la nouvelle collection est déjà en place. Nous profitons finalement peu de ces journées en plus."

Chez elle, la clientèle est avant tout locale "et elle est actuellement en vacances. Nos clients ont fait le plein avant de quitter Monaco".

Même son de cloche chez Caroll. Avec ce détail en plus: les soldes viennent cogner sur des jours promotionnels en France, encore plus avantageux. "Nos clientes ne s’y retrouvent pas forcément. Cela crée un certain trouble."

La clientèle monégasque partie en vacances, les touristes ne compensent donc pas. "Nous le constatons. Ils entrent dans la boutique mais ressortent aussitôt", glisse-t-on en haut de la rue Grimaldi.

Braderie appréciée à Fontvieille

Le mois de juillet a été cependant fructueux pour la plupart des enseignes, qu’elles soient franchisées, nationales ou encore indépendantes. "Il est vrai que le mois de juillet a bien fonctionné", confirment les commerçants du boulevard des Moulins, ceux de la Condamine ou encore de la rue Grimaldi. Et rejoignent ceux installés à Fontvieille. "Nous avons fait le deuxième meilleur mois de juillet depuis que nous sommes ouverts voici neuf ans", affirme Mickaël Poirier, responsable de la franchise Aldo.

À Fontvieille, ils sont nombreux à afficher un large sourire aussi grâce à la traditionnelle braderie de fin de soldes qui permet d’écouler le reste des stocks. Dany Sabah est à la tête de Gallery depuis les débuts du centre commercial et le confirme lui aussi. "Cette braderie est organisée depuis trente ans, conclut le commerçant. Et s’avère un vrai plus pour nous tous."