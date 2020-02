Dernier né du groupe hôtelier indépendant fondé par un Niçois, ce nouvel établissement "à expérience" ouvre ses portes en centre-ville

Imaginez un jeune botaniste du XIXe siècle rentrant d’expédition et posant ses malles ici, à Nice, dans cette belle maison, à quelques mètres du Negresco, au cœur du quartier Belle Époque.

Les abords immédiats, entre bleu du ciel et jardin luxuriant du Palais Masséna, lui rappellent ses périples lointains, cependant que les commerces, à proximité, lui annoncent une vie de quartier dynamique et conviviale. Oui, c’est bien là qu’il a envie de s’établir...

Voilà très exactement ce qu’Hugues de Vogüe veut pour le groupe hôtelier indépendant qu’il constitue à Nice depuis 2011: créer des établissements qui donnent matière à se raconter une histoire, des lieux où se projeter sur Internet comme sur place.

Après dix ans dans un grand groupe hôtelier, ce qui intéresse l’entrepreneur aujourd’hui, c’est de provoquer l’expérience.

Un fil conducteur

Niçois d’adoption, avec son associé, il a commencé par l’Apart'Hôtel Ajoupa, rue Massena, puis l’Hôtel du Centre**, dans le quartier de Notre-Dame.

Il vient d’inaugurer l’Hôtel de France, rue de France, restructuré en trois étoiles. Son ambition de marché: proposer un milieu de gamme urbain, suréquipé, qui corresponde totalement aux codes de son temps, avec une déco marquée apportant une vraie personnalité, un confort supérieur aux étoiles affichées, une attention bienveillante et des services à la carte.

Avec l’Hôtel de France, Hugues de Vogüe vend d’abord une situation premium, dans un cadre privilégié que l’on retrouve en fil conducteur dans la déco, des chambres compactes où l’ergonomie a été pensée avec sens du détail pratique.

Il se démarque ensuite par la flexibilité et la personnalisation de l’offre. L’hôtel est adapté aussi bien à la villégiature qu’au tourisme d’affaires. On peut y venir seul, en duo, en famille et y trouver réponse au besoin le plus basique comme le plus original.

Personnalisé