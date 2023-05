Depuis Monaco, Akimba, l’innovation qui dit non à la transpiration

"Mon armoire était pleine de vêtements que je ne portais plus parce que je savais qu’en cas de coup de chaud, il y aurait des auréoles et que cela me mettrait mal à l’aise." Constat tout bête pour Serena Benedetti-Roy formée au management industriel et à la logistique, ancienne cadre d’un grand groupe à Monaco. "Dans le monde de l’entreprise, l’apparence est importante. Cela montre, un peu, qui l’on est. Quand on souffre de sudation excessive ou tout simplement que l’on a tendance à transpirer sous la pression..., difficile d’exprimer sa personnalité avec les vêtements que l’on voudrait." C’est ce à quoi j’ai souhaité remédier avec Akimba: des sous-vêtements invisibles qui retiennent la transpiration. Histoire de (re)donner confiance en elles aux femmes actives tout en ayant un impact positif pour la planète.

« Que vise Akimba ? La performance, sans compromis avec le style. »

Parce que la jeune entrepreneure a aussi à cœur la préservation de l’environnement. Consommer moins mais mieux fait partie de ses mantras. Deux ans qu’elle bosse sur le projet. Presque seule. Elle est aidée d’un styliste, une modéliste, une équipe de recherche et développement à Lyon, spécialisée dans les sous-vêtements haut de gamme et médicaux. "J’ai écumé tous les salons de textile pour pouvoir créer un produit qui soit le moins polluant possible. En termes d’empreinte carbone. La matière principale est faite à base de ricin, très léger, sèche plus vite, a des propriétés antibactériennes, avec un complexe absorbant intégré sous l’aisselle, à base de bambou et d’eucalyptus pour absorber la transpiration."

Brevet en cours

Petite révolution. Avec un système innovant en instance de brevet à l’INPI, sa première brassière, adaptée à toutes les poitrines, est déjà adoptée par nombre de femmes de son entourage. Soutenir la poitrine, protéger de la transpiration et être esthétique. Voici les trois missions qu’entend remplir Akimba. Pari réussi visiblement pour Serena Benedetti-Roy qui a déjà remporté un prix auprès de la Jeune Chambre économique de Monaco en décembre pour une startup officiellement créée en septembre 2022. Accompagnée par MonacoTech, Akimba avance et des préventes sont en cours. Un seul modèle pour l’heure, la brassière aux finitions sans couture, avec des manches au coude. D’autres modèles sont à l’étude "notamment avec un décolleté plus rond pour les poitrines plus généreuses et des manches plus courtes. Ensuite la dentelle, et les shortys pour améliorer le bien-être de celles qui ont les cuisses qui se frottent notamment." Serena Benedetti-Roy a une tonne d’idées et compte bien les mettre en pratique. Elle a investi 100.000 euros dans sa startup, ne cherche pas d’investisseur ni à lever des fonds mais plutôt lever de la dette. Ce sera dans un second temps. Là, elle travaille au packaging de son produit uniquement vendu sur son site pour l’heure et espère livrer ses premières clientes à l’été. Son leitmotiv? "La performance, sans compromis avec le style." Comme Wonder Woman. CQFD.